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走過母女同時罹患乳癌的艱熬 李彩霞打造癌友心靈花園

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市心靈花園社長李彩霞帶領癌友，參與醫院舉辦的課程和成果展。圖／李彩霞提供
基隆市心靈花園社長李彩霞帶領癌友，參與醫院舉辦的課程和成果展。圖／李彩霞提供

基隆癌友團體「心靈花園」成立15年，在社長李彩霞帶領下，先是在地癌友暫時安頓身心的避風港，癌友們後來更走出花園，參與社會活動，分享抗癌心得，還到癌友家中提供關懷。親身經歷加上用心傾聽和陪伴，李彩霞給癌友的建言，有時比專業人員更受用。

李彩霞在成立心靈花園社團前，曾擔任基隆社區大學志工社長。她說，15年前確診乳癌頭皮發麻，但她很快冷靜下來，配合醫師規畫的療程，先動手術，再做6次化療、31次電療。令她意想不到是罹癌1個多月，李母媽也被檢查出罹患乳癌，母女同命相當心酸。

李彩霞說，治療過程身心壓力大，她想參加癌友支持活動，地點多在台北市，興起在基隆成立病友團體的念頭，獲得當年基隆社大校長杜中環支持，癌友們每個月聚會1次，互相打氣。早年邀請社大敦煌養生功老師陳焦、順氣健康操老師黃錦秀等人，義務帶領癌友運動，還有很多醫護保健專家來上課，大家都未收車馬費，感念至今。

心靈花園除了是基隆癌友們相互扶持的園地，大夥兒也走出據點，關懷弱勢癌友。基隆市濟安宮董事長蘇文祥曾罹患鼻咽癌，走過艱辛的抗癌道路，他加入心靈花園後，成為動員人力、物力，支援李彩霞的大幫手。基隆家扶中心每年愛心園遊會，心靈花園都獲人贊助攤位，擺攤義賣籌募社團基金，並和民眾交流，告訴大家健康很重要，罹癌不用太害怕。

走過抗癌道路，李彩霞對其他癌友的內心糾結也更能感同身受。她曾接獲生命線轉介癌友個案，希望她幫忙。初見年近40歲的癌友，對方握著她的手，說她很害怕，慶幸有幫上對方。還有個年輕媽媽罹患乳癌，相約見面時，對方直白表達，如果自己怎麼樣了，讀小學和幼兒園的孩子要怎麼辦？後來在許多癌友陪伴下，對方參加社團活動，報名社大上課，慢慢回復正常生活。

李彩霞說，癌症曾被視為絕症，一般民眾罹癌肯定大受衝擊。希望藉由自己從無助到找回健康的抗癌經驗，慢慢擴大癌友組織，為更多癌友服務。

基隆市心靈花園社長李彩霞帶領社友，參與公益活動，關心更多癌友。圖／李彩霞提供
基隆市心靈花園社長李彩霞帶領社友，參與公益活動，關心更多癌友。圖／李彩霞提供
基隆市心靈花園社長李彩霞帶領癌友參與公益活動，並透過義賣籌募基金。圖／李彩霞提供
基隆市心靈花園社長李彩霞帶領癌友參與公益活動，並透過義賣籌募基金。圖／李彩霞提供
基隆市心靈花園社長李彩霞，獲頒今年全國終身學習楷模──學習者組優等獎。圖／李彩霞提供
基隆市心靈花園社長李彩霞，獲頒今年全國終身學習楷模──學習者組優等獎。圖／李彩霞提供
基隆「心靈花園」社長李彩霞，熬過艱辛的抗癌心路歷程後，發願成立癌友組織，成為癌友暫時安定身心的避風港。記者邱瑞杰／攝影
基隆「心靈花園」社長李彩霞，熬過艱辛的抗癌心路歷程後，發願成立癌友組織，成為癌友暫時安定身心的避風港。記者邱瑞杰／攝影
基隆市心靈花園社長李彩霞帶領癌友走出據點，進入社區關懷弱勢癌友。圖／李彩霞提供
基隆市心靈花園社長李彩霞帶領癌友走出據點，進入社區關懷弱勢癌友。圖／李彩霞提供
基隆「心靈花園」社長李彩霞，熬過艱辛的抗癌心路歷程後，發願成立癌友組織，成為癌友暫時安定身心的避風港。記者邱瑞杰／攝影
基隆「心靈花園」社長李彩霞，熬過艱辛的抗癌心路歷程後，發願成立癌友組織，成為癌友暫時安定身心的避風港。記者邱瑞杰／攝影
基隆市心靈花園社長李彩霞和先生熱心公益，獲市府表揚「績優志工家庭」。圖／李彩霞提供
基隆市心靈花園社長李彩霞和先生熱心公益，獲市府表揚「績優志工家庭」。圖／李彩霞提供

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