台東縣府稽查春節住宿 1渡假村是累犯遭勒令停業
春節連假已展開，為確保遊客出遊品質，縣府今天公布旅宿專案稽查結果指出，知本溫泉區的「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及鹿野「貳壹國際渡假山莊」房間數與登記數不符，業者違規擴大營業各開罰15萬元，另「小熊度假村」非法營業，裁罰30萬元且勒令停業，3案共罰60萬元，。
台東春節市區旅宿訂房約有八成以上，甚至滿房。縣府交通及觀光發展處人員執行年前住宿專案稽查，稽查30家旅宿業者，多數業者都有公開相關資訊備查，不過仍查獲3業者有違規情況。
交觀處指出，「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及「貳壹國際渡假山莊」實際房間數與登記數量不符，前者是民宿登記，房間數卻多達40間以上，超出近十倍之多，後者也是累犯，開罰多次仍未改善，兩業者均未依規定擴大營業，各裁罰15萬元。
此外，卑南鄉「小熊度假村」營業多年未取得合法登記，此次加重裁罰30萬元，並勒令歇業。
交觀處提醒，非法業者為規避查緝，登載資訊不完整，品質差異大，甚至避不見面，聯繫交易過程不透明，一旦發生緊急意外事件，消費者輕則求償無門，重則危及安全，建議民眾務必選擇合法旅宿業者，訂房前可先至台灣旅宿網https://taiwanstay.net.tw/ 查詢合法旅館、民宿再訂房。現場入住前，記得查看業者是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言