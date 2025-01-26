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台東縣府稽查春節住宿 1渡假村是累犯遭勒令停業

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
小熊渡假村位於卑南溪畔，官網宣稱有22木棟屋，可容納200多人，因未合法申設，今遭縣府勒令停業。圖／翻攝官網
小熊渡假村位於卑南溪畔，官網宣稱有22木棟屋，可容納200多人，因未合法申設，今遭縣府勒令停業。圖／翻攝官網

春節連假已展開，為確保遊客出遊品質，縣府今天公布旅宿專案稽查結果指出，知本溫泉區的「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及鹿野「貳壹國際渡假山莊」房間數與登記數不符，業者違規擴大營業各開罰15萬元，另「小熊度假村」非法營業，裁罰30萬元且勒令停業，3案共罰60萬元，。

台東春節市區旅宿訂房約有八成以上，甚至滿房。縣府交通及觀光發展處人員執行年前住宿專案稽查，稽查30家旅宿業者，多數業者都有公開相關資訊備查，不過仍查獲3業者有違規情況。

交觀處指出，「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及「貳壹國際渡假山莊」實際房間數與登記數量不符，前者是民宿登記，房間數卻多達40間以上，超出近十倍之多，後者也是累犯，開罰多次仍未改善，兩業者均未依規定擴大營業，各裁罰15萬元。

此外，卑南鄉「小熊度假村」營業多年未取得合法登記，此次加重裁罰30萬元，並勒令歇業。

交觀處提醒，非法業者為規避查緝，登載資訊不完整，品質差異大，甚至避不見面，聯繫交易過程不透明，一旦發生緊急意外事件，消費者輕則求償無門，重則危及安全，建議民眾務必選擇合法旅宿業者，訂房前可先至台灣旅宿網https://taiwanstay.net.tw/ 查詢合法旅館、民宿再訂房。現場入住前，記得查看業者是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。

因應年曆春節國人出遊旺季，台東縣府稽查轄內30家旅宿業者，呼籲遊客要選擇住宿合法旅店，可認明相關標章或登記證。圖／縣府提供
因應年曆春節國人出遊旺季，台東縣府稽查轄內30家旅宿業者，呼籲遊客要選擇住宿合法旅店，可認明相關標章或登記證。圖／縣府提供
因應年曆春節國人出遊旺季，台東縣府稽查轄內30家旅宿業者，呼籲遊客要選擇住宿合法旅店。記者徐白櫻／攝影
因應年曆春節國人出遊旺季，台東縣府稽查轄內30家旅宿業者，呼籲遊客要選擇住宿合法旅店。記者徐白櫻／攝影

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