台東縣府稽查春節住宿 1渡假村是累犯遭勒令停業

春節連假已展開，為確保遊客出遊品質，縣府今天公布旅宿專案稽查結果指出，知本溫泉區的「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及鹿野「貳壹國際渡假山莊」房間數與登記數不符，業者違規擴大營業各開罰15萬元，另「小熊度假村」非法營業，裁罰30萬元且勒令停業，3案共罰60萬元，。

台東春節市區旅宿訂房約有八成以上，甚至滿房。縣府交通及觀光發展處人員執行年前住宿專案稽查，稽查30家旅宿業者，多數業者都有公開相關資訊備查，不過仍查獲3業者有違規情況。

交觀處指出，「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及「貳壹國際渡假山莊」實際房間數與登記數量不符，前者是民宿登記，房間數卻多達40間以上，超出近十倍之多，後者也是累犯，開罰多次仍未改善，兩業者均未依規定擴大營業，各裁罰15萬元。

此外，卑南鄉「小熊度假村」營業多年未取得合法登記，此次加重裁罰30萬元，並勒令歇業。