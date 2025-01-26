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戰事混亂未領畢業證書遺憾80年 宜蘭縣議長助「老學長」圓夢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
時隔80年、遲來的畢業證明，讓簡金獅老先生拿到時感動到紅眼眶，感謝議長、校方及校友會成全，圓了他長年來心中的盼想。圖／議長張勝德提供
時隔80年、遲來的畢業證明，讓簡金獅老先生拿到時感動到紅眼眶，感謝議長、校方及校友會成全，圓了他長年來心中的盼想。圖／議長張勝德提供

天資聰穎的91歲簡金獅老先生曾經就讀宜蘭市中山國小，卻因戰事紛擾，時空環境變遷，致使未能領到畢業證書，耿耿於懷掛念了大半輩子。議長張勝德日前巧遇這位「老學長」得知此事，居中溝通連繫，促成中山國小補頒遲來的「畢業證明」，終於圓了簡老先生的一個夢。

二次大戰期間，戰事紛擾，能夠安穩過日子已是不易，且傳統農村社會的台灣人念書不多，早年家境情況好或重視教育者，才有機會把子女送去中山國小就讀。簡金獅自幼聰明、認真念書，後來考上公務員，擔任宜蘭監獄科員退休，這位中山國小優秀校友因早年沒有領到畢業證書，使得他無法大聲講出，自己是該校校友。

91歲高齡的簡金獅表示，最初念育才國小，但就在國小三年級時，因育才國小及附近遭到空襲轟炸，因此轉學到中山國小，並順利畢業於中山國小；但當年戰亂扮擾，家人忙於家計生活，使得他未能領到畢業證書。

中山國小表示，簡老先生雖然只有國小學歷，但他認真刻苦、積極努力，20歲時回到母校中山國小就讀民眾補習班，以優異成績畢業。老先生除了在學業積極認真外，更於服兵役期間獲陸戰隊頒給模範戰士殊榮。

據了解，簡金獅退伍後到宜蘭監獄擔任臨時管理員，深獲長官賞識，卻因學歷關係，無法成為正式人員，但他努力奮發，終於通過公務人員普通檢定考試，後來又通過委任升等考，民國64年司法官訓練所監獄官訓練班結業，隔年委任宜蘭監獄管理員，民國85年升任科員，曾獲頒二等法務獎牌，於民國88年榮退。

最讓簡金獅感到驕傲是，他擔任宜蘭監獄科員時，負責辦理三星監獄興建工程，認真負責，圓滿達成任務，典獄長特頒感謝狀肯定他對宜蘭監獄貢獻；其實熱心的他退而不休，後來擔任鄰長服務社區，曾於民國110年獲頒資深鄰長獎狀。

張勝德議長日前參加簡老先生夫人的告別式，得知「老學長」當年因時空背景，遺憾沒有領到國小畢業證書，掛念了一輩子；議長有心幫忙，拜託中山國小校長劉文勝能否居中協助，校友會理事長曹新熙獲悉此事也認為非常有意義，眾人立即著手進行「圓夢計畫」。

因年代久遠，學校無法找到當年的畢業紀念冊或相關資料，因此日前由學校頒發「畢業證明」，校友會也贈送「念茲在茲，心繫中山」紀念品。

時隔80年、遲來的畢業證明，讓簡金獅拿到時感動到紅了眼眶，感謝議長、校方及校友會成全，終於圓了他長年來心中的盼想。

宜蘭中山國小校友會贈送簡金獅老先生，「念茲在茲，心繫中山」紀念品。圖／議長張勝德提供
宜蘭中山國小校友會贈送簡金獅老先生，「念茲在茲，心繫中山」紀念品。圖／議長張勝德提供
遲了80年，中山國小頒發「畢業證明」，圓了簡老先生長年來心中的盼想。圖／議長張勝德提供
遲了80年，中山國小頒發「畢業證明」，圓了簡老先生長年來心中的盼想。圖／議長張勝德提供
時隔80年、遲來的畢業證明，讓簡金獅老先生拿到時感動到紅眼眶，感謝議長、校方及校友會成全，圓了他長年來心中的盼想。圖／議長張勝德提供
時隔80年、遲來的畢業證明，讓簡金獅老先生拿到時感動到紅眼眶，感謝議長、校方及校友會成全，圓了他長年來心中的盼想。圖／議長張勝德提供

宜蘭 畢業證書 監獄

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