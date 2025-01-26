小年夜「快閃夜市」好吃好玩 宜蘭員山金山公園70幾攤迎賓

宜蘭員山鄉的金山公園訂於明天（27日）晚上小年夜，安排熱鬧的「限定快閃夜市」，共有70幾家攤商參與活動，好吃好玩，也有打鼓樂隊、歌唱及魔術等表演，邀請民眾到金山公園提早迎接蛇年到來。

金山公園是員山鄉去年整建完善新穎的親子公園，也是全縣首座寵物公園，位於宜蘭與員山鄉交界，交通動線方便。去年耶誕節，宜蘭流動夜市發展協會與員山鄉公所在金山公園合辦活動，吸引人潮，大受歡迎；這次為了迎接過年，協會安排年節限定版快閃夜市，活動從下午3時至晚上10時止。

小年夜快閃夜市共有3大內容， 美食狂歡~燒烤、甜品、地道小吃，商攤誠意十足，有推出新年限定口味；童年遊戲~趣味射擊、套圈圈，玩出年味好彩頭；表演迎賓~打鼓樂隊、抒情歌唱、魔術表演，帶動熱鬧氣氛high不行，主辦單位建議民眾把車子停公園外面，步行入內，鄰近的玄開廟也有停車場。

其中，參與表演的魔術師K嚴翊愷，擁有7年表演與教學經驗，服務超過10間學校，把魔術的魅力帶進校園與社群，帶給大家驚喜與感動。

當晚6時至7時、參與爵士鼓表演者多是得過比賽大獎，精彩可期。由小熊音樂引領小朋友參與，例如呂菘從2024年到2025年獲得7個爵士鼓比賽第一名及2個第二名，特別厲害是參加國外比賽亞洲學生藝術節台灣初賽冠軍、香港決賽亞軍Drum off比賽獲得演奏B組第二名。

詠歆是從2024年到2025年獲得兩場比賽第一名、兩場比賽第二名，跳級國中組獲得第二名好成績；品希去年至今參加比賽獲得4個第一名，前進國外參賽，亞洲學生藝術節台灣初賽獲得亞軍、香港決賽獲得亞軍，曾獲2023Drum off Taiwan演奏B組第一名。