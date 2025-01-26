小年夜「快閃夜市」好吃好玩 宜蘭員山金山公園70幾攤迎賓
宜蘭員山鄉的金山公園訂於明天（27日）晚上小年夜，安排熱鬧的「限定快閃夜市」，共有70幾家攤商參與活動，好吃好玩，也有打鼓樂隊、歌唱及魔術等表演，邀請民眾到金山公園提早迎接蛇年到來。
金山公園是員山鄉去年整建完善新穎的親子公園，也是全縣首座寵物公園，位於宜蘭與員山鄉交界，交通動線方便。去年耶誕節，宜蘭流動夜市發展協會與員山鄉公所在金山公園合辦活動，吸引人潮，大受歡迎；這次為了迎接過年，協會安排年節限定版快閃夜市，活動從下午3時至晚上10時止。
小年夜快閃夜市共有3大內容， 美食狂歡~燒烤、甜品、地道小吃，商攤誠意十足，有推出新年限定口味；童年遊戲~趣味射擊、套圈圈，玩出年味好彩頭；表演迎賓~打鼓樂隊、抒情歌唱、魔術表演，帶動熱鬧氣氛high不行，主辦單位建議民眾把車子停公園外面，步行入內，鄰近的玄開廟也有停車場。
其中，參與表演的魔術師K嚴翊愷，擁有7年表演與教學經驗，服務超過10間學校，把魔術的魅力帶進校園與社群，帶給大家驚喜與感動。
當晚6時至7時、參與爵士鼓表演者多是得過比賽大獎，精彩可期。由小熊音樂引領小朋友參與，例如呂菘從2024年到2025年獲得7個爵士鼓比賽第一名及2個第二名，特別厲害是參加國外比賽亞洲學生藝術節台灣初賽冠軍、香港決賽亞軍Drum off比賽獲得演奏B組第二名。
詠歆是從2024年到2025年獲得兩場比賽第一名、兩場比賽第二名，跳級國中組獲得第二名好成績；品希去年至今參加比賽獲得4個第一名，前進國外參賽，亞洲學生藝術節台灣初賽獲得亞軍、香港決賽獲得亞軍，曾獲2023Drum off Taiwan演奏B組第一名。
秉勳去年獲國際兒童及青少年鼓手大賽獲得銀獎與秋季亞太盃國際音樂大賽獲得第二名，煜桀曾拿下國際兒童及青少年鼓手大賽金獎、前年亞洲盃國際音樂大賽獲得第二名、去年秋季亞太盃國際音樂大賽第二名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言