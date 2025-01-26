集章今開跑 基隆7區室內兒童樂園全玩過送鷹站長保溫瓶

基隆市長謝國樑兌現「1區1特色室內兒童樂園」競選政見後，開辦「7幻樂園集章趣」活動，今起依規定進場遊玩者，都可持集章手冊蓋紀念戳章，蒐集滿7個區的戳章，3月1日起可在各區室內兒童樂園，兌換「鷹站長紀念保溫瓶」數量有限，兌完為止。

基隆市氣候多雨，謝國樑2022年競選市長時，提出「1區1特色室內兒童樂園」競選政見，勝選後著手推動，在「暖暖室內兒童樂園」去年12月啟用後，宣告完成政策目標。

市府兒童及少年事務處表示，為了與喜愛樂園的孩子們，分享完成政策的喜悅，特別開辦「7幻樂園集章趣」活動，希望透過集章，帶領孩子們重新回顧室內兒童樂園的建置歷程，陪伴孩子們體驗全市7座各具不同主題特色的室內兒童樂園。

基隆市7座室內兒童樂園各具特色，信義區有動態感動及繽紛氣球區的信義區，七堵區規畫超仿真超市，中正區以砲台燈塔意象呈現歷史人文特色，中山區以外木山海岸為構想打造夢幻花園，安樂區以劉銘傳隧道為藍圖呈現鐵路隧道風格，仁愛區的主題是市鳥黑鳶與天空意象，暖暖區以在地自然景觀特色打造室內露營風格園地。

兒少處表示，每個行政區的室內兒童樂園都值得孩子們遊玩體驗，春節9天連假期間，除了27日、28（除夕）休館，其他日期的開館時間都是上午8時30分至下午6時，家長在年節期間可陪伴孩子體驗各區室內兒童樂園，同時蒐集紀念戳章，也是收藏親子專屬美好時光。