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基隆改善南榮路人行空間 5月完工

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆南榮路人行空間狹小對行人不友善，市府整體改善工程5月完工。圖／基隆市政府提供
基隆南榮路人行空間狹小對行人不友善，市府整體改善工程5月完工。圖／基隆市政府提供

基隆市南榮路為省道台5線進入基隆市區的主要路段，但人行空間不足，人行道狹窄或沒有人行道，沿路因路側設施雜亂，長期以來受民眾詬病，市府進行整體改善工程，在路側擴大人行空間，預計5月可完工。議長童子瑋表示，除居住環境可明顯改善外，將成為以人為本的嶄新道路。

南榮路人行環境改善工程共分3階段，範圍從自愛三路口起到八堵隧道止，全長1870公尺，整體工程包含電桿地下化、改善排水與照明設施、路口停等空間加大、增設庇護島、道路銑鋪等。

議長童子瑋說，他與育仁里長藍正信向中央及市府爭取經費改善南榮路人行空間，透過優化騎樓、電線桿地下化與行人專用時相設置，提升人行環境安全。

市府表示，第1階段去年8月拆除南榮國小前天橋，第2階段往八堵方向施作，最後階段是往市中心，1月中完成中央分隔道並種植喬木，目前進行西側道路，最後是東側。

人行道 基隆 童子瑋

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