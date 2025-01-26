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中國自治省政府旗幟引爭議 屋主：與中共無關

中央社／ 宜蘭縣25日電

宜蘭縣冬山鄉一戶民宅前最近出現號召民眾加入「中國自治省省政府」旗幟，引發爭議。謝姓屋主今天強調，跟中華人民共和國完全不相干。

謝姓屋主最近在住家前插上6支白底紅字的宣傳旗幟，上面寫著「招徵國民百姓加入中國自治省省政府」，外界認為有中共滲透，企圖統戰意味濃厚。

72歲謝姓屋主受訪時說，「我是為已出生和未出生的人民而成立」，1949年來台後的中華民國就不是一個合法國家，基於很多證據，自己想要成立一個國家，讓人民沒有痛苦、不會被剝奪。

對於被外界抹紅，認為背後恐有中共滲透一事。謝姓屋主解釋，他成立的是「中國自治省省政府」，跟中共一點關係都沒有。

民進黨立委王定宇對此在臉書（Facebook）指出，「收到網友提供的資料…不囉嗦，立即移送國安單位、調查局，由檢調司法部門判斷是否違法，進行偵辦」。

中共

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