花蓮太平洋燈會繁花盛開超好拍 初一到初四加碼煙火秀
2025花蓮太平洋燈會正在花蓮市日出大道展開，百花齊放美景受到好評，吸引大批民眾賞燈，花蓮縣府今天宣布，初一至初四加碼星空煙火秀，每晚8時30分主燈秀結束後施放。
太平洋燈會今年以「百花齊放」為主題，象徵花蓮在震後綻放的強烈生命力，100朵大型花朵裝置藝術超吸睛，民眾直呼「好好拍」相當受歡迎，科技主燈「花蓮月圓」，每半小時一次燈光科技秀，結合燈光雷射展演，讓人看得目不轉睛。
縣府觀光處表示，今年活動首度移師到日出大道重慶市場旁表演廣場舉辦，除了百花齊放的大型裝置藝術，還邀請在地24所國小學童繪製1500盞彩繪燈籠，打造出充滿童趣的「希望之牆」，還有「未來之光」展區以光影交織成夢幻隧道，每一步都看得到驚喜。
觀光處表示，太平洋燈會即起到2月16日展出，每晚7時至9時有「花YOUNG好秀」的在地街頭藝人表演，還有「花漾奇緣」走秀演出等，為讓全國遊客及返鄉遊子感受精彩的年節氣氛，1月29日初一到2月1日初四，連續4天晚間加碼星空煙火秀。
燈會移到市中心展開，結合周邊的東大門夜市和金三角商圈，民眾白天可以先到商圈選購伴手禮，或到東大門夜市旁的共融公園、鐵道園區遊憩，晚上賞完美麗的花燈，可以到剛獲得「夜市王」全台總冠軍的東大門夜市品嘗各式美食，詳情可上花蓮觀光資訊網或花蓮觀光粉絲團查詢。
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