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台東金牌農村「聖安宮」春節辦擲筊活動 總獎金6萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東鹿野鄉永安村信仰中心、也是知名宮廟「聖安宮」，繼去年創新推出「水籤詩」後，今年農曆春節將辦理免報名費的擲筊活動及取玉龍泉水，總獎金6萬元，邀請大家求好運。圖／民眾提供
台東鹿野鄉永安村信仰中心、也是知名宮廟「聖安宮」，繼去年創新推出「水籤詩」後，今年農曆春節將辦理免報名費的擲筊活動及取玉龍泉水，總獎金6萬元，邀請大家求好運。圖／民眾提供

台東鹿野鄉永安村信仰中心、也是知名宮廟「聖安宮」，繼去年創新推出「水籤詩」後，今年農曆春節將辦理免報名費的擲筊活動及取玉龍泉水，總獎金6萬元，新年走春邀請大家求好運。

聖安宮主委李樹根表示，擲筊活動參賽者都不用報名費，成績以擲最多聖杯者為主，第一名3萬元，再來依序第二高為1萬元及第三高5千元，另有比賽獎等，還可以取玉龍泉水保平安。

這間位於鹿野鄉永安村的聖安宮，有70年歷史，至今一直是村內的信仰中心，香火鼎盛，宮廟除庇佑地方外，也經常舉辦公益活動造福地方，今年推出「水籤詩」吸引民眾體驗，成為地方特色。

其中，宮廟的玉龍泉水，約2年前泉水突然消失，地方憂心從此不再有水，但去年10月間，泉水又再度出現，且水量更豐沛，地方人士感到歡欣，不少遊客也到訪取水保平安，廟方也推出水籤詩。

今年蛇年宮廟也辦理擲筊活動，時間訂於初一至初三，早上9點至11點止，希望民眾在新的一年開始，能求得好運及平安。李樹根說，歡迎大家共襄盛舉，體驗金牌農村的樸實文化。

信仰 公益活動 蛇年

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