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基隆南榮路人行空間狹小險象環生 整體人本改善5月完工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／議長童子瑋提供
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／議長童子瑋提供

基隆市南榮路為省道台5線進入基隆市區的主要路段，但人行空間不足，人行道狹窄或沒有人行道，沿路因路側設施雜亂，長期以來受民眾詬病。市府整體改善工程，在路側擴大人行空間，預計5月可完工。議長童子瑋表示，工程完工後，除居住環境明顯改善外，將會有一條以人為本的嶄新道路。

南榮路周邊人行環境改善工程」共分3階段，範圍從自愛三路口起到八堵隧道止，全長1870公尺，整體工程包含電桿地下化、改善排水與照明設施、路口停等空間加大、增設庇護島、道路銑鋪等。

居民抱怨，南榮路很多路段都沒有人行道，行人被邀走在馬路與車爭道，險象環生，甚至被撞，都是行人要閃橫衝直撞的車。

議長童子瑋說，早期南榮路是往返台北基隆的重要道路，道路設計是以車為主，他與當地育仁里長藍正信爭取改善南榮路人行空間，成為民眾平安回家的道路。

童子瑋向中央及市府爭取經費改善，他表示，透過優化騎樓人行空間、電線桿地下化與行人專用時相設置，提升基隆的步行環境，施工期間更不能忽略行人用路的便利與安全。

市府表示，第1階段去年8月拆除南榮國小前天橋，已打開南榮路天際線，第2階段往八堵的方向施作，最後階段是往市中心，1月中完成中央分隔道並種植喬木，目前進行西側道路環境改善人行道拓寬及設置停車格，後續再整理東側道路環境，預計5月完工。

工務處長陳耀川表示，透過道路環境改善，設置中央分隔島、縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、增設公車停靠彎、增加植栽、電桿下地及人行道拓寬等方式，將南榮路打造成以人為本的道路。

基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／基隆市政府提供
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／基隆市政府提供
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／基隆市政府提供
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／基隆市政府提供
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／基隆市政府提供
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／基隆市政府提供
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／議長童子瑋提供
基隆南榮路人行空間狹小險象環生，整體人本改善5月完工。圖／議長童子瑋提供

人行道 基隆 行人

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