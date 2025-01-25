連假何處去？花蓮漂流木藝術品暴紅成走春熱點 市區還可賞花

春節連假展開，花蓮海岸線堆積大量漂流木，縣府舉辦創作比賽，32組作品在太平洋公園岸邊就地創作、展出，不少民眾來到這裡欣賞，吹海風、聞木香，還可順手撿拾漂流木帶回家當成天然香氛，成為暴紅的走春景點。

受去年康芮颱風影響，花蓮海岸布滿漂流木，已經開放撿拾。縣府文化局上月舉辦「海是愛花蓮」創作比賽，廣邀民眾將漂流木化為藝術品，分成以椅子為主題的座椅創作賽，也有專業的大型創作組，在太平洋公園岸邊限時現地創作，作品也就地展出。

民眾創意無限，漂流木化身成鯨尾、倒月、螃蟹、尼斯湖水怪等各式各樣有趣的座椅，不只能拍照，還能坐上去，吸引民眾前往拍照打卡，人潮不斷。

花蓮縣政府今天分享3處市區賞花走春景點，鄰近新城鄉七星潭的曼波海洋生態休閒園區，結合軍事文化與自然生態，有觀海平台、觀景步道及戶外花海區等，是到七星潭遊玩不能錯過的景點。

市區美崙山生態公園有多條環山步道、豐富動植物生態，是在地人早起登山健行的好去處，也可順遊周邊的花蓮將軍府1936；位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園占地廣達10多公頃，以童話風為主題，有廣場、原生和水生植物園區、溫室、花園迷宮等，還有不同主題特色的共融式遊戲場，搭配各式林木花草，也是走春好去處。

除了市區賞花攻略，也可前往花蓮中區的大農大富平地森林園區，林業署花蓮分署種植近5公頃的油菜花、大波斯菊、百日草等花海，預計春節期間全面盛開，還有可愛的波波球植栽景觀區，百萬株花朵妝點，與花東縱谷壯麗美景相輝映，1月29日至2月2日，初一到初五有新春活動。