快訊

千萬富翁是你嗎？11-12月統一發票千萬特別獎號開出「13965913」

羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技

要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

連假何處去？花蓮漂流木藝術品暴紅成走春熱點 市區還可賞花

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，還可撿拾漂流木，成為暴紅的走春景點。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，還可撿拾漂流木，成為暴紅的走春景點。記者王燕華／攝影

春節連假展開，花蓮海岸線堆積大量漂流木，縣府舉辦創作比賽，32組作品在太平洋公園岸邊就地創作、展出，不少民眾來到這裡欣賞，吹海風、聞木香，還可順手撿拾漂流木帶回家當成天然香氛，成為暴紅的走春景點

受去年康芮颱風影響，花蓮海岸布滿漂流木，已經開放撿拾。縣府文化局上月舉辦「海是愛花蓮」創作比賽，廣邀民眾將漂流木化為藝術品，分成以椅子為主題的座椅創作賽，也有專業的大型創作組，在太平洋公園岸邊限時現地創作，作品也就地展出。

民眾創意無限，漂流木化身成鯨尾、倒月、螃蟹、尼斯湖水怪等各式各樣有趣的座椅，不只能拍照，還能坐上去，吸引民眾前往拍照打卡，人潮不斷。

花蓮縣政府今天分享3處市區賞花走春景點，鄰近新城鄉七星潭的曼波海洋生態休閒園區，結合軍事文化與自然生態，有觀海平台、觀景步道及戶外花海區等，是到七星潭遊玩不能錯過的景點。

市區美崙山生態公園有多條環山步道、豐富動植物生態，是在地人早起登山健行的好去處，也可順遊周邊的花蓮將軍府1936；位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園占地廣達10多公頃，以童話風為主題，有廣場、原生和水生植物園區、溫室、花園迷宮等，還有不同主題特色的共融式遊戲場，搭配各式林木花草，也是走春好去處。

除了市區賞花攻略，也可前往花蓮中區的大農大富平地森林園區，林業署花蓮分署種植近5公頃的油菜花、大波斯菊、百日草等花海，預計春節期間全面盛開，還有可愛的波波球植栽景觀區，百萬株花朵妝點，與花東縱谷壯麗美景相輝映，1月29日至2月2日，初一到初五有新春活動。

花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，相當可愛，成為暴紅的走春景點。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，相當可愛，成為暴紅的走春景點。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及極富巧思的裝置藝術，相當可愛，成為暴紅的走春景點。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及極富巧思的裝置藝術，相當可愛，成為暴紅的走春景點。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，相當可愛。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，相當可愛。記者王燕華／攝影
花蓮吉安知卡宣公園有多樣化設施和花草林木，是走春好去處。圖／縣府提供
花蓮吉安知卡宣公園有多樣化設施和花草林木，是走春好去處。圖／縣府提供
花蓮曼波園區鄰近七星潭，戶外花海區全天開放，適合走春打卡拍照。圖／縣府提供
花蓮曼波園區鄰近七星潭，戶外花海區全天開放，適合走春打卡拍照。圖／縣府提供
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，相當可愛，成為暴紅的走春景點。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，相當可愛，成為暴紅的走春景點。記者王燕華／攝影

景點 漂流木 花蓮縣政府

延伸閱讀

9天連假開跑！她1理由抱怨「開工周很累」！網友全不挺

花蓮黃單大樓消防安檢未過 因弱層補強不及改善恐受罰

花蓮流行音樂AI實驗基地本月試營運 AI歌手駐館演唱

花蓮迎春節車流 東大門夜市等景點路段增警力疏導

相關新聞

連假何處去？花蓮漂流木藝術品暴紅成走春熱點 市區還可賞花

春節連假展開，花蓮海岸線堆積大量漂流木，縣府舉辦創作比賽，32組作品在太平洋公園岸邊就地創作、展出，不少民眾來到這裡欣賞...

黃單大樓補強工期長 消防改善延誤仍要罰

花蓮市和勝江山大樓403震後被貼黃單，消防安檢未通過，因耐震補強涉及地下室消防泵浦拆除重裝等，消防局去年7月11日開限期...

東岸商場產權爭議宣判...藍指謝國樑護產有功 綠批犯政治上錯誤

爭議多時的基隆東岸商場產權爭議官司，今天下午宣判，NET自認為地上2到4樓是由其獨資興建完成，請求確認所有權被法官駁回。...

花蓮黃單大樓消防安檢未過 因弱層補強不及改善恐受罰

花蓮市和勝江山大樓震後貼黃單，消防安檢未通過，且因耐震補強涉及地下室消防泵浦拆除重裝等，無法在期限內改善完成，面臨開罰。...

台東池上青培站與農企業源天然攜手落實ASR精神

國家發展委員會地方創生池上青年培力工作站熊良心生態團隊近日與台東池上鄉在地農企業源天然股份有限公司攜手合作生態標章米，透...

基隆交通處長調交通部參事 王圳宏「朝五晚九」改善交通獲肯定

基隆市政府昨傳出局處首長異動，交通處長王圳宏將調升交通部，王圳宏歷任藍綠3位市長張通榮、林右昌、謝國樑，專業能力都受肯定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。