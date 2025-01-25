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春節9天連假東部獨享 公路局推在地有腳租車優惠

中央社／ 台東縣25日電

春節連期，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，公路局在東部推出「在地有腳」租車方案。持東部國道客運票證到指定業者租車享有優惠；另持合法民宿住宿證明4人同行享客運優惠。

公路局台東監理站股長鄭淑芬今天告訴中央社記者，春節假期從25日至2月2日晚上，公路局在宜蘭、花蓮、台東推出「在地有腳」租車優惠。

方案如下，旅客到東部搭乘東部指定國道客運路線，到指定業者租車享有優惠，機車每車折價新台幣50元至100元，汽車每車100元至200元；回程，持國道客運來回票根或購票證明加指定業者租車憑證，享有回程車票優惠。

鄭淑芬表示，除「在地有腳」方案外，台東監理站還推出「4人同行1人免費」，凡持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，享東部國道客運（北宜、北花線）4 人同行1人免費，回程再享票價折抵200元，但不得與「在地有腳」活動租車優惠重複折抵。

台東 國道客運

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