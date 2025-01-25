黃單大樓補強工期長 消防改善延誤仍要罰

花蓮市和勝江山大樓403震後被貼黃單，消防安檢未通過，因耐震補強涉及地下室消防泵浦拆除重裝等，消防局去年7月11日開限期勸導單，將於下月8日到期，面臨開罰，消防局表示，已設法寬限，若屆時未改善仍要開罰。

議員楊華美接獲大樓住戶反映，昨邀消防局第一大隊副大隊長溫宗豪等人，與管委會主委范朝揚、大樓耐震補強的工程顧問公司、消防公司及住戶到現場會勘，討論改善。

范朝揚表示，和勝江山共A、B兩棟、242戶，去年4月震後受損上貼黃單，以2到6樓受損最嚴重。目前近半數住戶已撤出，住戶決議弱層補強，設計圖已經出爐，其中包括要在地下室施作剪力牆，大樓4具消防泵浦有2具需拆除重裝。

他表示，過完年立即就不涉及耐震補強工程的滅火器、告警設備等改善，但是設計圖前兩天才送到國家地震工程研究中心審核，通過後才能發包、施工，工期9個月，勢必無法在改善期限前完成。

消防局表示，轄區與和勝江山同樣情況的還有10棟黃單大樓，消防局都在法規範圍內寬予處理，已經給最大寬限期，若2月8日前無法改善完成，仍須開罰，會處分最低額度2萬元，並持續限期改善，也會全力輔導管委會改善，尤其要強化告警設備。

楊華美說，和勝江山的消防安檢改善與耐震補強工程期間有衝突，希望透過面對面溝通找出辦法，行政單位必須依法行政，該罰就罰，希望能以警告優先保護大樓居民的安全。