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東岸商場產權爭議宣判...藍指謝國樑護產有功 綠批犯政治上錯誤

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東岸商場宣判，藍指謝國樑護產有功，綠批犯政治上錯誤。記者游明煌／攝影
東岸商場宣判，藍指謝國樑護產有功，綠批犯政治上錯誤。記者游明煌／攝影

爭議多時的基隆東岸商場產權爭議官司，今天下午宣判，NET自認為地上2到4樓是由其獨資興建完成，請求確認所有權被法官駁回。民進黨議員說，謝國樑犯的是政治上的錯誤，讓人看到他任性、跋扈的本性；國民黨議員說，判決終於還給基隆人一個公道，肯定謝國樑護產有功。

國民黨議員宋瑋莉表示，判決結果非常合理，東岸商場本來就是基隆市政府的土地、財產，終於還給基隆人一個公道，東岸商場爭議拖太久，紛紛擾擾讓基隆充滿不安的情緒，還引發罷免案，期盼早日能落幕，讓微風集團能開始正常營運，基隆有微風這樣知名百貨公司不容易，要好好依當時招商的條件，逐一落實改善東岸商場，嘉惠基隆人。

國民黨市議員韓世昱說，東岸商場本來就都是市政府的財產，謝國樑市長謝產有功，NET不應該上訴，因為後續市府可能主張侵權行為或不當得利，盼NET能及時止損，希望大家以和為貴，坐下來好好談達成共識，才是市民之福。

民進黨議員鄭文婷指出，基隆市政府與NET分爭，將近1年的纏訟，今天終於有結果，判決和當初預期不謀而合，最主要是當初契約就約定產權屬基隆市政府所有，但該突顯的是，當產權有糾紛時，沒有法院執行命令，市長可否未經法院程序動用警察產護產嗎？這才是大家質疑的。

民進黨議員張之豪說，這場民事產權糾紛，恐還會繼續打下去。基隆市政府犯的錯誤，仍是在第一時間，無法有效調解糾紛，才讓事後紛擾不休。謝國樑犯的不一定是法律上的錯誤，但卻是政治上的錯誤，謝國樑在此案讓人看到的，是他任性跋扈的本性，以及市府標案，謝友友裙帶剪不斷的政商連結，日後終將反噬基隆的政治。

基隆 謝國樑 議員

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