基隆餐酒館增12人用餐後不適 累計34例

基隆市某餐酒館客人用餐後出現嘔吐、腹瀉，繼昨天累計22名個案後，今天新增12名個案，累計11組、34名個案，其中33名為18日中餐、晚餐時段至餐酒館用餐。

基隆市衛生局表示，經調查，34名中有33名為18日中餐、晚餐時段至餐酒館用餐，有1名為20日晚餐時段至餐酒館用餐，但同行共餐者中僅1名有症狀。

衛生局指出，34名出現症狀多為嘔吐、腹瀉，其中症狀明顯有就醫有25名，所有就醫者都在診所或醫院急診處置後改善返家，沒有人員住院，截至今天中午，28名症狀已改善，6名仍有輕微腸胃症狀，20日起已陸續完成相關檢體送驗，春節期間，也會持續追蹤關懷民眾健康及檢驗結果。

衛生局表示，經20日前往餐酒館稽查後，已請業者暫停作業，後續因仍陸續有多位民眾自主通報，22日命業者須待衛生局就此事件完成調查，且複查合格，並經同意後才可恢復作業，業者則願配合調查及停業，並將利用春節期間自主檢視改善完備後，春節後才再申請複查。