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花蓮黃單大樓消防安檢未過 因弱層補強不及改善恐受罰

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市和勝江山大樓要做耐震補強，但與消防安檢改善期程有衝突，縣議員楊華美（右二）今天請消防局會勘，研商解決之道。記者王燕華／攝影
花蓮市和勝江山大樓要做耐震補強，但與消防安檢改善期程有衝突，縣議員楊華美（右二）今天請消防局會勘，研商解決之道。記者王燕華／攝影

花蓮市和勝江山大樓震後貼黃單，消防安檢未通過，且因耐震補強涉及地下室消防泵浦拆除重裝等，無法在期限內改善完成，面臨開罰。縣議員楊華美今天邀消防局會勘討論，消防局表示需依法執行，管委會承諾過完年先從不涉補強部分改善。

花蓮縣消防局去年7月11日針對和勝江山管理權人開出限期改善通知單，將於下月8日到期，逾期仍未改善將開開罰。

楊華美接獲大樓住戶反映，今天邀消防局第一大隊副大隊長溫宗豪等人，與管委會主委范朝揚、大樓耐震補強的工程顧問公司、消防公司及住戶到現場會勘，討論如何改善。

范朝揚表示，和勝江山共A、B兩棟、242戶，去年4月震後受損上貼黃單，以2到6樓受損最嚴重。目前近半數住戶已撤出，住戶決議做弱層補強，設計圖已經出爐，其中包括要在地下室施作剪力牆，大樓4具消防泵浦有2具需拆除重裝。

他表示，管委會以住戶安全為優先考量，過完年立即就不涉及耐震補強工程的滅火器、告警設備等做改善，但是設計圖前兩天才送到國家地震工程研究中心審核，通過後才能發包，接著施工，工期預計9個月，勢必無法在改善期限前完成。

溫宗豪表示，轄區與和勝江山同樣情況的還有10棟黃單大樓，消防局都在法規範圍內寬予處理；災害預防課承辦人員指出，已經給予最大寬限期，若2月8日前無法改善完成，仍須開罰，會處分最低額度2萬元，並持續限期改善，也會全力輔導管委會改善，尤其要強化告警設備。

楊華美說，和勝江山的消防安檢改善與耐震補強工程期間有衝突，因此請消防局來說明應該如何處理，行政單位必須依法行政，該罰就罰，希望能以告警優先來保護大樓居民的安全。

花蓮市和勝江山大樓要做耐震補強，但與消防安檢改善期程有衝突，縣議員楊華美（右二）今天請消防局會勘，研商解決之道。記者王燕華／攝影
花蓮市和勝江山大樓要做耐震補強，但與消防安檢改善期程有衝突，縣議員楊華美（右二）今天請消防局會勘，研商解決之道。記者王燕華／攝影

住戶 安檢 管委會

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