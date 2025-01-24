台東池上青培站與農企業源天然攜手落實ASR精神

國家發展委員會地方創生池上青年培力工作站熊良心生態團隊近日與台東池上鄉在地農企業源天然股份有限公司攜手合作生態標章米，透過生態力標章將生物多樣性一起上架到國內知名連鎖通路賣場，讓支持生態友善的消費者，年前可以多一項新選擇。

源天然股份有限公司創辦人羅永昌說，近年不少生態監測期間周遭田區發生毒鳥事件，甚至有人為了產量衍生出毒鳥的惡習，因此，他將自己的部分田區休耕，提供給周遭動物躲藏，創造緊急避難空間，希望為台東這塊自然環境添一分力量。

由於國內農產品只著重生產履歷，為了推動永續農業發展生態履歷，池上青培站熊良心生態團隊與國立台東大學生命科學系的青年，近日一起走進田間生態監測，共同研究出一套可以讓消費者直觀看到田間生物多樣性的方法，生態力報告，更獲得池上在地農企業源天然和諸多小農支持。

熊良心生態團隊專案經理吳柏緯指出，目前合作夥伴也包含慣行農法，他們透過長期監測數據，分析物種對田間的影響，與小農溝通對應友善措施，例如減少除草劑的使用、留下動物通道等，也透過智慧即時監測達到山豬下山示警，並友善驅鳥等多樣方法協助農夫，試圖在生產、生態找到平衡。