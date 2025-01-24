快訊

中職／10年游擊！江坤宇與兄弟簽下10年總額破1.4億破紀錄大約

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

台東池上青培站與農企業源天然攜手落實ASR精神

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國家發展委員會地方創生池上青年培力工作站熊良心生態團隊近日與台東池上鄉在地農企業源天然股份有限公司攜手合作生態標章米。圖／熊良心生態團隊提供
國家發展委員會地方創生池上青年培力工作站熊良心生態團隊近日與台東池上鄉在地農企業源天然股份有限公司攜手合作生態標章米。圖／熊良心生態團隊提供

國家發展委員會地方創生池上青年培力工作站熊良心生態團隊近日與台東池上鄉在地農企業源天然股份有限公司攜手合作生態標章米，透過生態力標章將生物多樣性一起上架到國內知名連鎖通路賣場，讓支持生態友善的消費者，年前可以多一項新選擇。

源天然股份有限公司創辦人羅永昌說，近年不少生態監測期間周遭田區發生毒鳥事件，甚至有人為了產量衍生出毒鳥的惡習，因此，他將自己的部分田區休耕，提供給周遭動物躲藏，創造緊急避難空間，希望為台東這塊自然環境添一分力量。

由於國內農產品只著重生產履歷，為了推動永續農業發展生態履歷，池上青培站熊良心生態團隊與國立台東大學生命科學系的青年，近日一起走進田間生態監測，共同研究出一套可以讓消費者直觀看到田間生物多樣性的方法，生態力報告，更獲得池上在地農企業源天然和諸多小農支持。

熊良心生態團隊專案經理吳柏緯指出，目前合作夥伴也包含慣行農法，他們透過長期監測數據，分析物種對田間的影響，與小農溝通對應友善措施，例如減少除草劑的使用、留下動物通道等，也透過智慧即時監測達到山豬下山示警，並友善驅鳥等多樣方法協助農夫，試圖在生產、生態找到平衡。

羅永昌表示，生產和生態本來就很容易衝突，但總要有人試著去嘗試找到共好的可能，看到自己土地有穿山甲、山豬家族造訪，自己都會開心一笑，也希望可以跟消費者分享這塊土地生命的喜悅，這是在地農企業ASR應盡的責任之一。

池上青年培力工作站熊良心生態團隊透過長期監測數據，分析物種對田間的影響，與小農溝通對應友善措施，試圖在生產、生態找到平衡。圖／熊良心生態團隊提供
池上青年培力工作站熊良心生態團隊透過長期監測數據，分析物種對田間的影響，與小農溝通對應友善措施，試圖在生產、生態找到平衡。圖／熊良心生態團隊提供

台東 團隊 消費者

延伸閱讀

環境部再審「紅樹林方法學」 環團憂栽種亂象：藍碳變血碳

亞泥發表首本TNFD報告 打造與自然共存的永續藍圖

全台單日1.6萬隻「天線寶寶」冬候鳥現蹤 可愛模樣曝光

猛！苗栗阿嬤騎醫療電動車 完成120公里台東南橫之旅

相關新聞

台東池上青培站與農企業源天然攜手落實ASR精神

國家發展委員會地方創生池上青年培力工作站熊良心生態團隊近日與台東池上鄉在地農企業源天然股份有限公司攜手合作生態標章米，透...

基隆交通處長調交通部參事 王圳宏「朝五晚九」改善交通獲肯定

基隆市政府昨傳出局處首長異動，交通處長王圳宏將調升交通部，王圳宏歷任藍綠3位市長張通榮、林右昌、謝國樑，專業能力都受肯定...

訪新加坡借鏡整體環境 謝國樑：基隆學習打造乾淨家園

基隆市長謝國樑21日考察新加坡，針對城市治理、教育規畫及產業發展等方面進行交流，拜會國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長...

花蓮年貨大街開張人潮不斷 年前蔬菜到貨足價格平穩

春節將近，花蓮年貨大街今起一連5天在日出大道開張，80個攤位分成4大區，展售各式蔬果、伴手禮、年貨、禮盒方便採買；受去年...

出國旅遊帶加熱菸、電子煙回台 基隆累計裁罰66件350萬

基隆市衛生局統計，至去年底關務署移送民眾輸入加熱式菸品、電子煙，累計裁罰66件、罰款達350萬元，因春節是出國旅遊旺季，...

由荒廢宿舍拆除改建 基隆過港路停車場紓解停車壓力

基隆市暖暖區港地區停車空間不足，困擾多年，市府將已荒廢的過港路自來水員工宿舍拆除，闢建69席停車位的停車場，今天由副市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。