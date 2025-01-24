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基隆交通處長調交通部參事 王圳宏「朝五晚九」改善交通獲肯定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府交通處長調交通部參事，王圳宏（左一）推動交通改善獲肯定。圖／基隆市政府提供
基隆市府交通處長調交通部參事，王圳宏（左一）推動交通改善獲肯定。圖／基隆市政府提供

基隆市政府昨傳出局處首長異動，交通處長王圳宏將調升交通部，王圳宏歷任藍綠3位市長張通榮、林右昌、謝國樑，專業能力都受肯定。謝國樑上任後，王圳宏解決基隆捷運不少難題、積極推動行人友善政策有成，團隊十分惋惜。王圳宏證實調交通部參事，主要是個人生涯規畫及交通因素考量，盼日後多協助基隆相關建設推動。

王圳宏是台北科技大學環境規劃與管理研究所碩士、台灣大學環境工程學研究所博士，民國98年薦任公務人員晉升簡任官等，具交通、環境規畫、工程專業，先在中央當過交通部國道新建工程局幫工程司、經濟部水利署科長，到基隆十多年，歷任工務處副處長、交旅處長、參議。

謝國樑上任後從參議拔擢王圳宏出任交通處長，王圳宏任內推動行人友善政策的成果、爭取台鐵直達車、9026流以及1200月票等交通作為都有成果，尤其路口廣設綠斑馬線，增加斑馬線的能見度，受到好評。在基隆捷運推動上也投注相當心力，解決初期不少前置作業的難題。

副市長邱佩琳表示，王圳宏相當優秀，市府團隊也相當捨不得，希望王圳宏到中央後，未來和基隆有更多的合作空間。

王圳宏今天證實，他即將調任交通部參事，主要是個人生涯規畫及平時上班交通因素考量，也十分不捨，盼日後從中央多協助基隆相關建設。

交通處長今日起將由副處長黃詩涵暫代，交通處員工形容王圳宏，一般上班族「朝九晚五」，但王圳宏是「朝五晚九」，每天晚上都忙到很晚才走，隔天又一早就來。

林右昌時期的基隆市政府前交旅處長李綱，離開基隆後往交通部發展，目前是交通部參事，與王圳宏情況類似，往中央發展的路開闊、多元，也更能協助基隆交通建設發展。

基隆市府交通處長調交通部參事，王圳宏（左）推動交通改善獲肯定。圖／基隆市政府提供
基隆市府交通處長調交通部參事，王圳宏（左）推動交通改善獲肯定。圖／基隆市政府提供

交通部 基隆捷運 謝國樑

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