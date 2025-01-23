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訪新加坡借鏡整體環境 謝國樑：基隆學習打造乾淨家園

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑致贈新加坡國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長陳杰豪K STAR伴手禮。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑致贈新加坡國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長陳杰豪K STAR伴手禮。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑21日考察新加坡，針對城市治理、教育規畫及產業發展等方面進行交流，拜會國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長陳杰豪，分享組織運作、數位發展及人才培育等經驗。謝國樑說，新加坡整體市容乾淨整潔，為城市形象帶來極為正面的影響，他推動的「乾淨家園」政策，可以借鏡學習。

謝國樑21日起，在產業發展處長林鼎超及綜合發展處長陳瑋陪同下，出訪新加坡、馬來西亞，先分別拜新加坡會國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長陳杰豪、西北區市長任梓銘，針對新加坡城市治理和未來雙方可合作之領域，進行交流對談。

謝國樑表示，考察新加坡主要針對城市治理、教育規畫及產業發展等方面進行交流，彼此分享組織運作、數位發展及人才培育等經驗，對交流內容，後續將請隨同局處與新加坡相關部會保持聯繫，把好的政策落實到基隆。

謝國樑提到，他上任後開始推動「乾淨家園」政策，新加坡整體市容乾淨整潔，為城市形象帶來極為正面的影響。因此，如何持續推動打造乾淨、舒適的城市環境，是市府借鏡的方向。接下來，將再拜會及參訪產業基地，帶回更多創新的城市治理方針及產業交流發展機會。

謝國樑表示，新加坡政府透過與學校、在職培訓計畫等方式，持續鼓勵民眾學習新知，對於整體城市軟實力的提升相當有幫助，未來基隆會參考新加坡經驗，透過管考來整合教育、產業、社會等各單位，推動讓民眾有感、城市進步的政策。

另外，謝國樑特地帶知名伴手禮「K STAR」的大禮包來分享給新加坡、馬來西亞的各個單位，希望透過新加坡、馬來西亞華語圈的力量，讓基隆優質的產品拓展到世界各地，建立管道來行銷基隆伴手禮到國外。

新加坡西北區市長任梓銘與基隆市長謝國樑合照。圖／基隆市政府提供
新加坡西北區市長任梓銘與基隆市長謝國樑合照。圖／基隆市政府提供

新加坡 謝國樑 馬來西亞

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