訪新加坡借鏡整體環境 謝國樑：基隆學習打造乾淨家園

基隆市長謝國樑21日考察新加坡，針對城市治理、教育規畫及產業發展等方面進行交流，拜會國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長陳杰豪，分享組織運作、數位發展及人才培育等經驗。謝國樑說，新加坡整體市容乾淨整潔，為城市形象帶來極為正面的影響，他推動的「乾淨家園」政策，可以借鏡學習。

謝國樑21日起，在產業發展處長林鼎超及綜合發展處長陳瑋陪同下，出訪新加坡、馬來西亞，先分別拜新加坡會國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長陳杰豪、西北區市長任梓銘，針對新加坡城市治理和未來雙方可合作之領域，進行交流對談。

謝國樑表示，考察新加坡主要針對城市治理、教育規畫及產業發展等方面進行交流，彼此分享組織運作、數位發展及人才培育等經驗，對交流內容，後續將請隨同局處與新加坡相關部會保持聯繫，把好的政策落實到基隆。

謝國樑提到，他上任後開始推動「乾淨家園」政策，新加坡整體市容乾淨整潔，為城市形象帶來極為正面的影響。因此，如何持續推動打造乾淨、舒適的城市環境，是市府借鏡的方向。接下來，將再拜會及參訪產業基地，帶回更多創新的城市治理方針及產業交流發展機會。

謝國樑表示，新加坡政府透過與學校、在職培訓計畫等方式，持續鼓勵民眾學習新知，對於整體城市軟實力的提升相當有幫助，未來基隆會參考新加坡經驗，透過管考來整合教育、產業、社會等各單位，推動讓民眾有感、城市進步的政策。