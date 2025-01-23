花蓮年貨大街開張人潮不斷 年前蔬菜到貨足價格平穩
春節將近，花蓮年貨大街今起一連5天在日出大道開張，80個攤位分成4大區，展售各式蔬果、伴手禮、年貨、禮盒方便採買；受去年風災豪雨影響，在地蔬果供貨量減少，縣府表示，已從西部調運調節，維持供貨量充足及價格平穩。
花蓮縣蔬菜運銷合作社表示，昨、今到貨量約3、40噸，與往年同期7、80噸相比減少，原因與去年花蓮天災頻繁，產地來不及復耕有關係，春節前從西部調運蔬果調節，除夕前3天水果每日供應量將達90公噸、蔬菜也有105公噸，供貨充足。
縣府農業處預估，除夕前3天縣內水果平均交易價格每公斤約49元，較去年同期每公斤42元上揚，蔬菜平均每公斤19元，較去年20元小跌，應景的白蘿蔔及蒜苗、豌豆、高麗菜、結球白菜、花椰菜到貨量足，高麗菜每公斤20至30元，白蘿蔔13到20元、芥菜15到25元、大白菜10到15元，青蒜則在70元到100元之間，維持在合理範圍。
農業處表示，為保障食安，花蔬加強執行在地蔬果農藥殘留檢驗，透過生化法快篩及拉曼新儀器抽驗各產銷生鮮蔬果，春節前期間檢驗件數從每月3000多件增加到7000件以上，嚴格把關。
農業處主辦的花蓮年貨大街，今天起至27日一連5天在日出大道重慶路至成功街開張，下午3時開賣後，人潮一波波湧入，採買完年貨，再到附近逛逛太平洋燈會、東大門夜市。
農業處長陳淑雯說，現場80個攤位有應景年菜、生鮮蔬果，特色伴手禮等，分成4大區塊，還設置許多適合打卡的應景藝術裝置，消費250元就可參加摸彩，天天抽花蓮香港來回機票，最後一天加碼iPHONE16手機、住宿券等豐富獎品，歡迎大家一起來「買爆」。
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