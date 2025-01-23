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出國旅遊帶加熱菸、電子煙回台 基隆累計裁罰66件350萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
出國旅遊帶加熱菸、電子煙回台，基隆累計裁罰66件350萬。圖／衛生局提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
出國旅遊帶加熱菸、電子煙回台，基隆累計裁罰66件350萬。圖／衛生局提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基隆市衛生局統計，至去年底關務署移送民眾輸入加熱式菸品、電子煙，累計裁罰66件、罰款達350萬元，因春節是出國旅遊旺季，提醒民眾不論是搭乘飛機或搭乘郵輪攜帶電子煙、加熱式菸品入境台灣，甚至以郵寄包裹或快遞入境，都違反菸害防制法。

衛生局表示，其中一名男子是工程師，被依「菸害防制法」開罰5萬元，他向衛生局說，出國時受好友請託代購加熱式菸品，由於他不抽菸，對於菸品的相關規定並不會注意，在回台灣入境時被海關人員攔查後，才驚覺攜帶加熱式菸品回台灣是違法，後悔莫及。

衛生局說，自112年03月22日菸害防制修法上路至113年底，已裁處66件加熱式菸品或電子煙入境案件，裁罰金額高達350萬元，違規件數大幅增加。

衛生局表示，加熱式菸品或電子煙，不論是旅客從機場或港口入境，甚至以郵寄包裹或快遞入境，海關皆加強攔檢並移案給衛生局裁處，件，包括「製造、輸入、廣告、販賣、展示、供應及使用」等行為，皆違反菸害防制法。

衛生局長張賢政表示，不論是至國外工作或接下來的春節假期安排旅遊，切勿接受朋友請託購買加熱式菸品或電子煙，以免危害健康及荷包失血。電子煙多含尼古丁，甚至添加非法藥物而發生遺憾事件，傷身又無助於戒菸，但許多不肖業者，會透過新穎的包裝及造型誘使青少年購買使用，進而上癮及危害身體健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

出國旅遊帶加熱菸、電子煙回台，基隆累計裁罰66件350萬。圖／衛生局提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
出國旅遊帶加熱菸、電子煙回台，基隆累計裁罰66件350萬。圖／衛生局提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
出國旅遊帶加熱菸、電子煙回台，基隆累計裁罰66件350萬。圖／衛生局提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
出國旅遊帶加熱菸、電子煙回台，基隆累計裁罰66件350萬。圖／衛生局提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

出國旅遊 衛生局 電子煙

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