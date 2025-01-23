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由荒廢宿舍拆除改建 基隆過港路停車場紓解停車壓力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆過港路停車場可停69汽車，為荒廢水公司宿舍拆除改建，今天啟用。圖／基隆市政府提供
基隆過港路停車場可停69汽車，為荒廢水公司宿舍拆除改建，今天啟用。圖／基隆市政府提供

基隆市暖暖區港地區停車空間不足，困擾多年，市府將已荒廢的過港路自來水員工宿舍拆除，闢建69席停車位停車場，今天由副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持開幕典禮，可紓解當地停車位不足壓力。

市府為紓緩過港一帶停車問題，尋覓當地區域適當土地，在未有長期利用計畫前，規畫為路外停車場供地方停車使用。過港路停車場新建工程土地早期原為自來水公司員工宿舍，市府溝通協調搬遷，市議會支持編列預算拆除改建停車場。

邱佩琳說，停車場提供69席小型車停車位，可紓解過港路沿線的停車與塞車問題，搭配內政部「提升道路品質公共環境改善計畫」補助過港路辦理道路工程計畫，改善當地周遭停車空間。

邱佩琳表示，當地里長、議員反映過港路道路工程進行期間，衍生停車空間不足問題，市府也承諾在道路工程完工前，過港路停車場將採免收停車費方式回饋地方，減輕民眾停車壓力。

交通處長王圳宏指出，過港路停車場位於過港里民活動中心對面，基地臨基隆河岸占地約2214平方公尺，出入口利用既有巷道與過港路銜接，基地周邊以人行道與過港路作區隔，場區綠化部分仍保留基地中間之茄苳樹進行修枝，並保留靠近河岸之玉桂及巷底既有植栽樹木等主要原生樹種，加以適當植栽綠美化環境。

基隆過港路停車場可停69汽車，為荒廢水公司宿舍拆除改建，今天由副市長邱佩琳（中）主持啟用典禮。圖／基隆市政府提供
基隆過港路停車場可停69汽車，為荒廢水公司宿舍拆除改建，今天由副市長邱佩琳（中）主持啟用典禮。圖／基隆市政府提供
基隆過港路停車場可停69汽車，為荒廢水公司宿舍拆除改建，今天由副市長邱佩琳（中）主持啟用典禮。圖／基隆市政府提供
基隆過港路停車場可停69汽車，為荒廢水公司宿舍拆除改建，今天由副市長邱佩琳（中）主持啟用典禮。圖／基隆市政府提供

停車場 基隆 車位 邱佩琳

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