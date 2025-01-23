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宜蘭南北館市場封街辦年貨 1月26日至28日交通管制路段曝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市南北館市場封街辦年貨，26日起至除夕不要開車進入，市公所另外在光復路規劃機車及腳踏車停放區，方便民眾採買。圖／市公所提供
宜蘭市南北館市場封街辦年貨，26日起至除夕不要開車進入，市公所另外在光復路規劃機車及腳踏車停放區，方便民眾採買。圖／市公所提供

因應過年民眾採買年貨需求及市場通行便利，宜蘭市公所訂於1月26日起至28日除夕當天，進行南、北館市場封街辦年貨，將在光復路、昇平街等4處管制汽車通行，另規劃提供停放機車及腳踏車服務，請民眾配合。

依照規劃時間及路段，分別是1月26日至27日上午7時至下午3時、1月28日除夕當日上午7時至下午2時，位於光復路（崇聖街至中山路間）、昇平街（舊城南路至康樂路間）進行汽車交通管制措施，屆時會在光復路段提供停放機車及腳踏車服務，方便民眾停車採買。

市場管理所建議，綠九市場「日展菓菜行」為本縣獲經濟部113年唯一五星樂活名攤殊榮，而「百竤肉號」、「志賓肉號」、「宜蘭二哥鯊魚煙」、「勇惠生鮮豬肉」同獲經濟部四星名攤認證，提供作為採購指南；而南館市場歷經半年完成耐震補強，改善南館市場多處硬體設備及建物結構安全，提供便民安全採購環境，歡迎大家來傳統市場辦年貨。

市長陳美玲表示，宜蘭市年貨大街不僅是購買年貨的好去處，也是感受濃厚過年氛圍的絕佳場所，讓市民可感受傳統市場的熱鬧與喜慶，迎接新春到來。農曆年前採購人潮眾多，請注意自身安全及隨身物品，開車民眾可多利用市場周邊停車場，讓春節採買更便利，歡迎到傳統市場買年貨，相關資訊可上Facebook粉專「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」查詢。

宜蘭市南北館市場封街辦年貨，26日起至除夕不要開車進入，市公所另外在光復路規劃機車及腳踏車停放區，方便民眾採買。圖／市公所提供
宜蘭市南北館市場封街辦年貨，26日起至除夕不要開車進入，市公所另外在光復路規劃機車及腳踏車停放區，方便民眾採買。圖／市公所提供
宜蘭市南北館市場封街辦年貨，26日起至除夕不要開車進入，市公所另外在光復路規劃機車及腳踏車停放區，方便民眾採買。圖／市公所提供
宜蘭市南北館市場封街辦年貨，26日起至除夕不要開車進入，市公所另外在光復路規劃機車及腳踏車停放區，方便民眾採買。圖／市公所提供

交通管制 傳統市場 宜蘭 年貨大街

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