影／宜蘭市首座全齡共融公園落腳繁華東區今啟用 大人小孩玩超嗨

宜蘭市第一座全齡式共融公園「陽明公園」今天啟用，座落於人口逐漸增多的繁華東區、李科永圖書館旁，家長帶著小孩來到這一處親子友善空間，不論在圖書館看書或到公園運動玩遊具都是很不錯的好選擇。今天陽明公園啟用，家長陪伴小孩玩得超開心。

建設升級、親子友善是市長陳美玲的重要政見，逐一實現。位於市區的中山公園拆除遊具，花了700萬元重建休憩設施，昨天試用；今天是位於宜蘭市東區、首座全齡式共融公園啟用，地點在校舍段66地號，市公所爭取1440萬元經費打造一座500多坪的「陽明公園」，大人、小孩與長者的運動休憩天地。

陽明公園的多元化休閒設施包括親子遊樂區、健身器材區、綠蔭步道及休憩區，配置磨石溜滑梯、體能攀爬組、上肢牽引器及扭腰器等。

市公所表示，公園設計秉持「全齡共融」與「永續綠環境」理念，採用環保綠建材，全面建置無障礙設施，為高齡族群及行動不便人士打造友善空間、孩童安全玩樂的環境。

難得的是，這座公園一旁是李科永圖書館，才啟用沒幾年的圖書館，建築設施新穎、藏書豐富，而且陽明公園距離陽明交大附設醫院也不遠，東區又是近年來人口逐漸增多的集中區，這座全齡式共融公園提供鄰近社區居民休憩運動的好去處。