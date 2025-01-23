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影／宜蘭市首座全齡共融公園落腳繁華東區今啟用 大人小孩玩超嗨
宜蘭市第一座全齡式共融公園「陽明公園」今天啟用，座落於人口逐漸增多的繁華東區、李科永圖書館旁，家長帶著小孩來到這一處親子友善空間，不論在圖書館看書或到公園運動玩遊具都是很不錯的好選擇。今天陽明公園啟用，家長陪伴小孩玩得超開心。
建設升級、親子友善是市長陳美玲的重要政見，逐一實現。位於市區的中山公園拆除遊具，花了700萬元重建休憩設施，昨天試用；今天是位於宜蘭市東區、首座全齡式共融公園啟用，地點在校舍段66地號，市公所爭取1440萬元經費打造一座500多坪的「陽明公園」，大人、小孩與長者的運動休憩天地。
陽明公園的多元化休閒設施包括親子遊樂區、健身器材區、綠蔭步道及休憩區，配置磨石溜滑梯、體能攀爬組、上肢牽引器及扭腰器等。
市公所表示，公園設計秉持「全齡共融」與「永續綠環境」理念，採用環保綠建材，全面建置無障礙設施，為高齡族群及行動不便人士打造友善空間、孩童安全玩樂的環境。
難得的是，這座公園一旁是李科永圖書館，才啟用沒幾年的圖書館，建築設施新穎、藏書豐富，而且陽明公園距離陽明交大附設醫院也不遠，東區又是近年來人口逐漸增多的集中區，這座全齡式共融公園提供鄰近社區居民休憩運動的好去處。
市長陳美玲表示，陽明公園的落成是市民長期以來期盼她上任以來與公所團隊努力規劃加上市民代表會支持，兌現建設升級及親子友善政見的重要里程碑，終於讓這座全齡共融公園得以順利完工啟用，象徵宜蘭市在城市美學及社區友善發展邁出嶄新一步，陽明公園讓大小朋友多了一個可以盡情奔跑跳躍的空間，這裡看見更多親子幸福的歡笑。
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