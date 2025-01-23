影／基隆八斗子遊艇港促參招商最少5億改造 可建商場、旅館

基隆八斗子遊艇港位基隆與東北角海岸風景區的核心地帶，離大台北地區僅約半小時車程，鄰近和平島、基隆嶼、潮境公園等山海美景，市府將採促參方式招商改造，投資最少5億元，擬增加泊位至少到150席，規畫商場、旅館、遊艇自駕遊等，透過民間投資經營，打造旗艦遊艇港，串連海洋觀光廊帶。

為推動基隆海洋休閒及遊艇觀光產業發展，基隆市政府與財政部國有財產署合作，啟動八斗子遊艇港合作改良開發計畫，15日獲得財政部核定，預計春節後2月中旬上網招商。

市長謝國樑認為八斗子遊艇港具備優越地理位置，除具備遊艇產業的發展潛力外，也提供國內外遊客多元的海上與陸上的休閒體驗，市府自2019年起即開始規畫。

秘書長方定安說，八斗子遊艇港位於基隆市中正區，座落於東北角海岸風景區的核心地帶，離大台北地區僅約半小時車程，鄰近和平島、基隆嶼、潮境公園及海洋科技博物館，擁得天獨厚的自然景觀。港區現況擁有超過125個停泊位，是北台灣最大的遊艇泊區，基地開發分海上、陸上，採ROT及BOT併行模式，參考國內外遊艇港成功經驗，有信心打造國際海洋休閒體驗園區。

產發處副處長蔡馥嚀表示，ROT模式包含浮動碼頭及岸壁碼頭將擴建與升級，提升遊艇停泊空間及設施並增強國際接待能力；BOT模式則涵蓋遊艇俱樂部、維修場、商場、旅館等商業設施將由民間投資建設，提供餐飲、零售、休閒設施以及飯店等，並規畫多樣的海上活動，如潛水、風帆及釣魚等，滿足不同遊客需求。

這項計畫招商範圍，涵蓋國有財產署及基隆市政府所屬土地，採共同開發，市政府負責規畫與招商，八斗子漁港的土地使用分區管制調整，已經過都市審議通過，使用彈性增加可增投資誘因。商場、旅館開發量體不得低於基準容積30%。

總基地面積陸域、海域共13萬2200平方公尺，合作許可年限為50年，最低投資金額5億元，開發權利金為1000萬元，固定權利金每年370萬元，變動權利金則依年度營收情況調整。預計該計畫在契約期內，將可帶來超過20億元的收益。