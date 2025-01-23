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台東春節前新人事案 太麻里鄉代雷明聖掌工策會

中央社／ 台東縣23日電

台東縣政府今天發布新人事命令，太麻里鄉民代表雷明聖接任台東工策會總幹事，推動中小企業與青年產業發展；原任總幹事吳柏成日前接任台東縣政府行政處長。

台東縣政府發布新聞稿表示，借重雷明聖長期深耕地方公共事務與青年政策推動的優異貢獻，相信他能持續推動中小企業輔導、青年產業結合及招商投資行銷，為地方經濟注入新活力。

台東縣長饒慶鈴表示，台東工策會的核心任務在於促進地方經濟與產業發展，結合中小企業輔導與青年政策，並持續吸引更多資源投入台東。雷明聖多年來在太麻里鄉積極參與青年議題與商會組織，累積了豐富經驗，相信他能以創新思維帶領工策會，拓展台東產業升級與經濟成長的新格局。

雷明聖透過新聞稿表示，工策會是產業資源與政策支持的關鍵橋梁，他將以創新思維協助中小企業取得更大發展空間，並結合青年政策，推動產業多元化與升級。他強調，「慢經濟」的精神對台東而言意義非凡，將善用在地文化與產業優勢，持續強化本土競爭力並兼顧永續發展。

原工策會總幹事吳柏成16日接任台東縣政府行政處長。

台東

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