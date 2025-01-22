基隆副市長邱佩琳年前贈再生家具 她回送手工香泉皂花

基隆市副市長邱佩琳在農曆春節前，今天代表市長謝國樑前往受贈戶代表，中正區滿姓女子家中，致贈三斗櫃、置物櫃、椅子等家具及生活物資。滿女特別回贈女兒製作的香皂花給邱佩琳，感謝市府照顧弱勢族群。

環保局長馬仲豪表示，農曆春節前夕家家戶戶除舊布新，市府考量低收入戶家庭經濟狀況，今年由環保局提供修繕的再生家具36件，送交社會處協助低收入戶申請的家庭使用，藉由資源永續循環再利用，提升弱勢家庭的居住品質，讓大家得以感受年節氣氛。

邱佩琳今天下午馬仲豪和社會處副處長盛慧中等人陪同，前往滿女家中致贈再生家具和生活物資，表達市府對弱勢族群的關懷之意。

環保局清潔隊隊長徐游宇說，今年登記申請的低收入戶共12戶23件家具，包含三斗櫃、鞋櫃、置物櫃、桌子、客廳桌及椅子等。環保局1月2日至10日已將家具載送至各受贈戶家中。

基市府副發言人曾冠誠表示，清潔隊回收市民家中的廢棄大型家具後，交由保育班木工師傅，巧手修繕製成再生家具，陳列在環保局「美傢園」展售。再生家具成品美觀實用，吸引許多民眾前來選購，免費運送到府，既環保又省荷包。