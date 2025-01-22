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基隆餐酒館增4名用餐後不適 計11名有7名就醫

中央社／ 基隆22日電

8名民眾日前至基隆市某餐酒館用餐後，有7名出現嘔吐、腸胃不適症狀，今天新增4名腸胃不適個案，11名消費者中有7人就醫，目前尚有1名腸胃不適，衛生局已命業者暫停營業待複查。

基隆市衛生局指出，20日接獲民眾反映，18日共8人至這間餐酒館用餐後，有7人出現嘔吐、腸胃不適，其中3人症狀較明顯，於19日分別至基隆市與台北市醫院急診。

衛生局今天再接獲民眾通報，表示從新聞報導得知後，回憶18日與友人共2人曾至這間餐酒館用餐，之後出現腸胃不適症狀，並於20日至醫院就醫。

衛生局指出，另接獲基隆市醫院通報，2名民眾19日在外縣市餐廳用餐後出現不適腸胃症狀就醫，20日至醫院就醫，除移請外縣市衛生局協助調查外，衛生局在調查飲食史時，2名民眾回憶曾於18日至這間餐酒館用餐。

衛生局表示，20日獲報後立即派員前往稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，如散裝食材須包覆及標示等，已開立限期改善單，倘複查不合格，將依法裁處。

衛生局指出，另為釐清事件感染源，經疫調後，發現7名出現嘔吐、腸胃不適情形個案，有共同食用凱薩沙拉等餐食，已採凱薩沙拉送驗，業者並已自主停業待複查。

基隆市衛生局長張賢政表示，此事件相關就醫個案已達7人，為避免案件擴大，已命業者暫停營業，待衛生局調查釐清，且業者須複查合格，並經衛生局同意後才可營業。

餐酒館總公司表示，公司20日才收到基隆市府通知，由於未能得到消費者的資料，或直接聯繫上消費者，目前尚不知消費者的狀況，是來自餐酒館或是其他病毒媒介，因此公司目前只能積極配合相關單位調查，並等待結果。

業者指出，為確保廣大消費者權益，此分店已根據市府指示預防性停業，待市府檢查完畢無虞後才會復業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆 消費者 衛生局

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