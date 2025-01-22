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花蓮鯉魚潭設4K自拍系統 捕捉美景同時分享社群媒體

中央社／ 花蓮縣22日電

縱管處選在花蓮鯉魚潭推出「互動觀光景區自拍系統」服務，即起啟用，遊客拍照可同時分享社群媒體；配合啟用，在花東縱谷臉書專頁推出限時贈獎，活動即起至31日止。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，結合花東縱谷的自然景觀優勢，新增景區互動體驗與數位化服務，以創新科技融合自然之美，推出創新「互動觀光景區自拍系統」服務。

縱管處特別擇取轄內知名景點－鯉魚潭，於「潭南碼頭」對準絕美視角處，架設4K高解析度攝影機，供遊客自行透過手機操作攝影機留影。

自拍系統讓遊客得以突破手持相機或自拍棒近距離框架限制，自拍者能以獨特角度融於鯉魚潭山色水光雲影中，留下珍貴紀念及美好回憶。

自拍系統操作流程簡單、快速且直覺，遊客只要在鯉魚潭潭南碼頭掃描現地導覽牌上的QR Code，便可進入自拍系統操作介面，遵循系統語音指引，支援中、英、日文3種語言，選擇自己偏好鏡頭視角完成拍攝，還可透過簡單易用影像編輯功能，自行於照片中添加花東縱谷特色相框後，一鍵下載或分享。

縱管處長許宗民表示，運用新興科技推動觀光服務智慧化，打造友善旅遊環境，提升旅遊服務品質是觀光署推動的目標，「互動觀光景區自拍系統」即是以此目標所推出創新服務，期能營造花東縱谷友善旅遊氛圍，並透過遊客參與及群體創作，增強對花東縱谷景區認同感。

許宗民指出，選在鯉魚潭因鄰近花蓮市區，且有台灣好行303B及303C路線等大眾交通運輸工具；配合自拍系統啟用，特別於花東縱谷臉書（Facebook）專頁推出限時贈獎活動，即起至1月31日止，民眾只須於指定貼文中留言回答相關問題，並標註好友，即有機會獲得花東縱谷精美小禮1份。

碼頭 自拍 花東縱谷

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