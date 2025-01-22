畜牧業者捐1.2萬顆愛心雞蛋 花蓮門諾分送弱勢過年加菜

花蓮一家畜牧農場業者為感謝醫護近年在疫情、天災中守護民眾健康，更深受門諾醫院長期走入偏鄉服務弱勢的精神感動，今天捐贈1.2萬顆愛心雞蛋給院方，可在過年期間加菜，讓醫護與病友吃得美味又營養。

鳳林鎮花樂發畜牧農場秉持「人道飼養」精神飼養雞隻，雞舍每平方公尺養9隻雞，室內高度有3公尺多，讓幾隻自由活動，減少病菌感染，讓雞在好環境中生蛋，因此他們家的雞蛋長期熱銷，農場負責人陳勇成與妻子黃琳蘋將「好東西與大家分享」，透過捐蛋助人，將雞蛋送給需要的人。

陳勇成說，去年403地震重創花蓮，醫護辛苦救人，過去更在疫情中守護國人健康，也感謝門諾醫院長期走入偏鄉守護弱勢，因此捐贈1.2萬顆新鮮雞蛋，約是牧場1天的產蛋量，希望能拋磚引玉，讓正能量循環。

門諾醫院長莊永鑣感謝農場業者支持，他說，院方優先分送雞蛋給門諾團隊服務的社區據點長輩、早療家庭、失智共照據點、部落共餐計畫、貧病弱勢家庭及畢士大教養院等，在寒冬中為更多人帶來溫暖與支持，讓善意發揮最大的價值。