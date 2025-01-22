基隆餐酒館7客人用餐後嘔吐不適 停業沙拉送驗

8名民眾日前至基隆市某餐酒館用餐後，有7名出現嘔吐等腸胃不適情形，其中3名至醫院急診，衛生局疫調後，發現有共同食用凱薩沙拉，已將凱薩沙拉送驗，餐酒館停業待複查。

基隆市衛生局今天表示，20日接獲民眾反映有8名民眾18日至基隆市某連鎖餐酒館用餐後，有7人出現嘔吐等腸胃不適情形，其中3人於19日分別至基隆市與台北市醫院急診。

衛生局獲報後立即派員前往餐酒館稽查，採集環境、廚工及民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，例如散裝食材須包覆及標示等，開立限期改善單，倘複查不合格，將依法裁處。

事發後，衛生局指出，為釐清事件感染源，經疫調後，發現不適的客人有共同食用凱薩沙拉等餐食，已將嫌疑食品凱薩沙拉送驗。截至昨天為止，並無再接獲其他與業者相關通報案件。

餐酒館總公司表示，公司20日才收到基隆市府通知，由於未能得到消費者的資料，或直接聯繫上消費者，目前尚不知消費者的狀況，是來自餐酒館或是其它病毒媒介，因此公司目前只能積極配合相關單位調查，並等待結果。

業者指出，為確保廣大消費者權益，此分店已根據市府指示預防性停業，待市府檢查完畢無虞後才會復業。