快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

基隆餐酒館7客人用餐後嘔吐不適 停業沙拉送驗

中央社／ 基隆22日電

8名民眾日前至基隆市某餐酒館用餐後，有7名出現嘔吐等腸胃不適情形，其中3名至醫院急診，衛生局疫調後，發現有共同食用凱薩沙拉，已將凱薩沙拉送驗，餐酒館停業待複查。

基隆市衛生局今天表示，20日接獲民眾反映有8名民眾18日至基隆市某連鎖餐酒館用餐後，有7人出現嘔吐等腸胃不適情形，其中3人於19日分別至基隆市與台北市醫院急診。

衛生局獲報後立即派員前往餐酒館稽查，採集環境、廚工及民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，例如散裝食材須包覆及標示等，開立限期改善單，倘複查不合格，將依法裁處。

事發後，衛生局指出，為釐清事件感染源，經疫調後，發現不適的客人有共同食用凱薩沙拉等餐食，已將嫌疑食品凱薩沙拉送驗。截至昨天為止，並無再接獲其他與業者相關通報案件。

餐酒館總公司表示，公司20日才收到基隆市府通知，由於未能得到消費者的資料，或直接聯繫上消費者，目前尚不知消費者的狀況，是來自餐酒館或是其它病毒媒介，因此公司目前只能積極配合相關單位調查，並等待結果。

業者指出，為確保廣大消費者權益，此分店已根據市府指示預防性停業，待市府檢查完畢無虞後才會復業。

基隆 消費者 衛生局

延伸閱讀

影／人生首次車禍是被警車撞 基隆女子PO文：話說警察還不錯看

「基隆絕沛」鴨子划水推罷免 立委林沛祥：迎接挑戰

墾丁觀光海嘯止不住 又有大型飯店連鎖旅館要停業

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒下午遭停業 記者今晚直擊還在供餐

相關新聞

代理宜蘭縣長後的第一個新年 林茂盛視察市場、送神筅黗

春節將近，宜蘭代理縣長林茂盛迎來代理後第一個年節，今天一早到果菜批發市場視察農產品供貨情形，隨後到宜蘭市昭應宮主持傳統送...

台東市「北町日式建築宿舍群」 重新活化農曆年後營運

台東市區知名景點「北町日式建築宿舍群」，縣府去年公開招租活化空間，由雲品國際得標，經過近1年的籌備期，將以獨棟日式町屋與...

南韓貓鼓秀 宜蘭除夕上演

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會本月28日晚間在中興文創園區登場，今年首度請到南韓著名大秀「貓鼓秀」演出，還有...

基隆電動機車抽出千人中籤名單 第2波抽籤登記下月開跑

基隆市環保局今天公布今年1月線上登記，公益青年就業電動機車補助1000人「中籤」名單，2個月內可送件申請。2月名額抽籤登...

花蓮伴手禮業者感念五月天採購 啟動善循環捐助失親兒

為振興403地震後花蓮觀光與經濟，樂團五月天與許多歌手在上周末開4場演唱會，吸引上萬名歌迷擠爆會場；五月天不只是開演唱會...

影／歡樂宜蘭年上演韓國著名「貓鼓秀」 台語一哥許富凱陪跨年

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會28日晚間在中興文創園區登場，今年首度請到韓國著名大秀「貓鼓秀」演出，帶動熱鬧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。