代理宜蘭縣長後的第一個新年 林茂盛視察市場、送神筅黗
春節將近，宜蘭代理縣長林茂盛迎來代理後第一個年節，今天一早到果菜批發市場視察農產品供貨情形，隨後到宜蘭市昭應宮主持傳統送神祭典「筅黗」。林代理縣長後，被外界視為2026縣長選舉的「黑馬」，不過地方人士多認為言之尚早。
林茂盛上午6時半先到宜蘭縣果菜批發市場，關心農產品狀況與攤商。農業處指出，已掌握大型市場民生物資供應情形，果菜市場備貨量由每天210公噸提升到280公噸，1月26、27日更提升到380公噸和400公噸；24日到28日延長營業時間，從凌晨0時到下午2時。
林茂盛上午8時半許，抵達昭應宮，擔任筅黗祭儀的主祭。民政處表示，筅黗是春節重要傳統習俗，象徵神明農曆12月回天庭述職；根據古籍，官方通常在農曆12月23日送神，宜蘭過去多在歷史悠久的昭應宮辦理祭儀，祭儀結束後廟方會提供平安粥給民眾享用。
林茂盛表示，農曆年節是團圓圍爐重要日子，整體民生物資需求大增，伴手禮需求也會增加，市場內除了蔬果、什貨，也有各式水果禮盒，供貨穩定；筅黗象徵除舊布新，他今天到昭應宮向神明報告這一年的作為，祝福新的一年事業成功、平安圓滿。
宜蘭縣長林姿妙去年12月31日遭宜蘭地院一審宣判貪汙有罪，縣長職務停職，由林茂盛代理，不少人認為他或成為2026縣長選舉的黑馬，披上藍營戰袍，林茂盛數次表達並無此意；地方人士指出，林茂盛長期在公務體系，熟稔縣政且形象良好，但畢竟剛代理，談2026言之過早，需再觀察一段時間。
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