台東市「北町日式建築宿舍群」 重新活化農曆年後營運

台東市區知名景點「北町日式建築宿舍群」，縣府去年公開招租活化空間，由雲品國際得標，經過近1年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，2月15日將提供給旅遊至台東的旅客們全新的住宿體驗，民眾相當期待。

雲品國際總經理丁原偉表示，「寶桑町屋Machiya Posong」以歷史脈絡，重新將老建築賦予更多的生命力，並以永續與ESG的角度來看，重新活化了文化資產，也促進了更多旅客得以親近文化、了解歷史。未來營運會點線面串連北宜花東地區，打造推廣深度永續旅遊。

台東市昔日被阿美族稱為「寶桑」，意指「一片一望無際，適合居住耕作的地方」，日治時期將市中心改稱「寶町」，建築宿舍群建於1939年左右，占地2.1公頃，2007年公告登錄成為歷史建築，是全台少數保留完整的日式建築宿舍群，也是日治末期市區都市規畫的重要空間脈絡。