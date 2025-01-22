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台東市「北町日式建築宿舍群」 重新活化農曆年後營運

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市區知名景點「北町日式建築宿舍群」，縣府去年公開招租活化空間，由雲品國際得標，經過近1年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」。記者尤聰光／攝影
台東市區知名景點「北町日式建築宿舍群」，縣府去年公開招租活化空間，由雲品國際得標，經過近1年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」。記者尤聰光／攝影

台東市區知名景點「北町日式建築宿舍群」，縣府去年公開招租活化空間，由雲品國際得標，經過近1年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，2月15日將提供給旅遊至台東的旅客們全新的住宿體驗，民眾相當期待。

雲品國際總經理丁原偉表示，「寶桑町屋Machiya Posong」以歷史脈絡，重新將老建築賦予更多的生命力，並以永續與ESG的角度來看，重新活化了文化資產，也促進了更多旅客得以親近文化、了解歷史。未來營運會點線面串連北宜花東地區，打造推廣深度永續旅遊。

台東市昔日被阿美族稱為「寶桑」，意指「一片一望無際，適合居住耕作的地方」，日治時期將市中心改稱「寶町」，建築宿舍群建於1939年左右，占地2.1公頃，2007年公告登錄成為歷史建築，是全台少數保留完整的日式建築宿舍群，也是日治末期市區都市規畫的重要空間脈絡。

縣府於2017年獲得文化部再造歷史現場補助計畫，耗資2億修復10棟13戶，並於2020年完工；雲品得標後透過包裝與重新定位「寶桑町屋Machiya Posong」，打造7棟日式町屋與1棟10間雅房的文創青年旅館作為住宿設施使用，並保留獨立雅房的設計，讓入住青旅時更具隱私性，入住旅客可使用公共空間與其他旅人進行交流與互動。

台東市區知名景點「北町日式建築宿舍群」，縣府去年公開招租活化空間，由雲品國際得標，經過近1年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」。記者尤聰光／攝影
台東市區知名景點「北町日式建築宿舍群」，縣府去年公開招租活化空間，由雲品國際得標，經過近1年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」。記者尤聰光／攝影

台東 日式建築

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