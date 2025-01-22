快訊

晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓貓鼓秀 宜蘭除夕上演

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
為了迎接歡樂宜蘭年，在宜蘭中興文創園區的年節主題燈飾。圖／文化局提供
為了迎接歡樂宜蘭年，在宜蘭中興文創園區的年節主題燈飾。圖／文化局提供

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會本月28日晚間在中興文創園區登場，今年首度請到南韓著名大秀「貓鼓秀」演出，還有實力歌手陳華、陳芳語和許富凱等藝人陪守歲，代理縣長林茂盛發紀念紅包及春聯給民眾。

「貓鼓秀」是南韓著名大秀，國外至少要上千元門票才能欣賞到，首次受邀宜蘭演出營造跨國節慶氛圍。圖／文化局提供
「貓鼓秀」是南韓著名大秀，國外至少要上千元門票才能欣賞到，首次受邀宜蘭演出營造跨國節慶氛圍。圖／文化局提供
「貓鼓秀」是南韓著名大秀，國外至少要上千元門票才能欣賞到，首次受邀宜蘭演出，營造跨國節慶氛圍，團員全數由女孩組成，活力奔放、節奏明快的鼓聲和超高速電音，結合傳統與現代科技，力與美的精采演出。

起爐祈福儀式中，安排旋舞炎劇團帶來「守歲舞燄、祈福蘭陽」及九天民俗技藝團「薪傳鼓藝」為宜蘭年起爐祈福開場，緊接著原子少年VERA、陳華、陳芳語、同根生與許富凱等藝人演出。

另外，宜蘭員山鄉新春盛事「2025員山水YOUNG繽紛嘉年華」2月12日下午4時在員山公園登場，邀超過20支由在地社區發展協會、團體等組成的特色踩街隊伍及5支專業表演團隊，在公園周邊以森巴舞、舞龍舞獅、街舞、啦啦隊及肚皮舞等熱鬧踩街。

音樂晚會將於6時30分開放入場，限量發放精美小提燈；晚間7時，由實力派歌手秀蘭瑪雅、王中平及經典組合「南方二重唱」輪番登台演唱。此外，活動現場周邊的文化路將化身傳統夜市，從下午4時開張，晚間9時壓軸登場的900秒高空煙火秀，將點亮員山公園夜空。

南韓 宜蘭 除夕

延伸閱讀

影／宜蘭「員山水YOUNG繽紛嘉年華」 900秒煙火秀陪你慶元宵

影／歡樂宜蘭年上演韓國著名「貓鼓秀」 台語一哥許富凱陪跨年

民眾吃爆「夜市王」！許富凱上台演唱竟沒人理他

許富凱為實境節目做苦工 腰痠直喊「有夠累」

相關新聞

南韓貓鼓秀 宜蘭除夕上演

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會本月28日晚間在中興文創園區登場，今年首度請到南韓著名大秀「貓鼓秀」演出，還有...

基隆電動機車抽出千人中籤名單 第2波抽籤登記下月開跑

基隆市環保局今天公布今年1月線上登記，公益青年就業電動機車補助1000人「中籤」名單，2個月內可送件申請。2月名額抽籤登...

花蓮伴手禮業者感念五月天採購 啟動善循環捐助失親兒

為振興403地震後花蓮觀光與經濟，樂團五月天與許多歌手在上周末開4場演唱會，吸引上萬名歌迷擠爆會場；五月天不只是開演唱會...

影／歡樂宜蘭年上演韓國著名「貓鼓秀」 台語一哥許富凱陪跨年

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會28日晚間在中興文創園區登場，今年首度請到韓國著名大秀「貓鼓秀」演出，帶動熱鬧...

宜蘭低碳永續家園再添1銀10銅 用心巧思評審大讚有亮點

因應氣候變遷及淨零排放，宜蘭落實從下而上建構的低碳永續家園，輔導縣內村里社區獲環境部「低碳永續家園評等認證」1銀10銅佳...

快要過農曆新年了…基市公車調整班次 消防局籲放鞭炮別擾民

基隆市公車處今天公布春節車假期間，公車調整後的班次，部分路線減班，部分路線停駛，提醒民眾注意。年節期間有些民眾會燃放鞭炮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。