南韓貓鼓秀 宜蘭除夕上演

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會本月28日晚間在中興文創園區登場，今年首度請到南韓著名大秀「貓鼓秀」演出，還有實力歌手陳華、陳芳語和許富凱等藝人陪守歲，代理縣長林茂盛發紀念紅包及春聯給民眾。

「貓鼓秀」是南韓著名大秀，國外至少要上千元門票才能欣賞到，首次受邀宜蘭演出營造跨國節慶氛圍。圖／文化局提供 「貓鼓秀」是南韓著名大秀，國外至少要上千元門票才能欣賞到，首次受邀宜蘭演出，營造跨國節慶氛圍，團員全數由女孩組成，活力奔放、節奏明快的鼓聲和超高速電音，結合傳統與現代科技，力與美的精采演出。

起爐祈福儀式中，安排旋舞炎劇團帶來「守歲舞燄、祈福蘭陽」及九天民俗技藝團「薪傳鼓藝」為宜蘭年起爐祈福開場，緊接著原子少年VERA、陳華、陳芳語、同根生與許富凱等藝人演出。

另外，宜蘭員山鄉新春盛事「2025員山水YOUNG繽紛嘉年華」2月12日下午4時在員山公園登場，邀超過20支由在地社區發展協會、團體等組成的特色踩街隊伍及5支專業表演團隊，在公園周邊以森巴舞、舞龍舞獅、街舞、啦啦隊及肚皮舞等熱鬧踩街。

音樂晚會將於6時30分開放入場，限量發放精美小提燈；晚間7時，由實力派歌手秀蘭瑪雅、王中平及經典組合「南方二重唱」輪番登台演唱。此外，活動現場周邊的文化路將化身傳統夜市，從下午4時開張，晚間9時壓軸登場的900秒高空煙火秀，將點亮員山公園夜空。