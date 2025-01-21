基隆弱勢學童午餐 寒假補助提高至百元
基隆市政府今天表示，為守護弱勢學童健康，寒暑假期間午餐不斷炊，因應物價調漲，午餐補助經費從每餐新台幣60元提高至100元，預估有1600名弱勢學童受惠。
基隆市長謝國樑透過新聞稿表示，寒假期間，學童無法在學校用餐，市府針對低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類弱勢學童，提供餐券至學校合作的店家兌換餐食，今年寒假起，從每餐60元，提高至每餐100元，暑假也會持續，讓弱勢學童在寒暑假也能安心用餐。
基隆市政府教育處長徐嬿立說，市府為全面照顧需要協助的學童，今年起將補助經費提高至每餐100元，以因應外食物價調漲，讓學童能吃飽又營養健康，至於到校的弱勢學童也可接受補助，安心在校用餐及學習，需要急難救助學童，也能使用幸福保衛站領取餐食，全方面延續照顧弱勢學童。
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