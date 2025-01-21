快訊

大阪知名地標「通天閣」疏散遊客！商店街火警釀1傷 延燒500平方公尺

川普重擊匯市！這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆電動機車抽出千人中籤名單 第2波抽籤登記下月開跑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局今天透過臉書直播，抽選出1000名在1月間申請公益青年就業電動機車補助計畫中籤者名單。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天透過臉書直播，抽選出1000名在1月間申請公益青年就業電動機車補助計畫中籤者名單。圖／基隆市環保局提供

基隆市環保局今天公布今年1月線上登記，公益青年就業電動機車補助1000人「中籤」名單，2個月內可送件申請。2月名額抽籤登記申請，2月1日上午9時正式開放，登記時間至2月15日24時截止。

環保局今天上午10時透過臉書直播，抽選出1000名在1月間申請公益青年就業電動機車補助計畫中籤者名單。1月共計超過3000人登記參與，中籤名單可上環保局網站（https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3886-296865.html）查詢。

環保局長馬仲豪表示，為確保抽選流程公正公開，抽選過程不僅委託律師全程見證，更透過臉書直播提供民眾觀看。中籤的1000名民眾請至基隆市環保局官網（https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3886-296139.html），下載書面申請表。

環保局提醒中籤者下載申請書，填寫完成後妥善彌封，須在兩個月內（含假日）提交到戶籍所在地的電動機車友善車行，再由車行協助送件至區公所進行資格審查，請盡早提送申請，以免影響權益。友善車行可上網（https://www.klcg.gov.tw/tw/economy/2627-296111.html）查詢。

基隆市政府副發言人曾冠誠指出，2月公益青年就業電動機車補助計畫抽籤登記，申請時間是2月1日上午9時至2月15日24時。1月未中籤與其他有意加入專案申請的市民，都可把握時間，上網（https://www.klcg.gov.tw/hujQEH）登記。 民眾若有相關問題，上班時間可撥打環保局專線0900-756879、0921-940150洽詢。

基隆市議員吳驊珈表示，公益青年就業電動機車申請方式，曾出現民眾半夜排隊、請人代排等亂象，經過議會討論後，促成今年開辦線上申請，讓民眾不用再風吹日曬排隊。有市民陳情線上申請時，只有「專案車款、新購車款」兩個款項，填選錯誤又不能重填，十分困擾，建議環保局應在線上申請表單，在欲申請方案處多加說明。

環保局空氣及噪音管制科長李昆逹回應，民眾中籤獲得申購公益青年補助電動機車資格後，上網下載補助申請表時，可以勾選「專案車款」或「新購車款」，並以書面勾選為凖，所以不用擔心「填選錯誤又不能重填」。

公益 環保局長 電動機車

延伸閱讀

機車改裝排氣管新制正式上路　新北聯合稽查噪音車取締294件

「失火了、失火了」 彰縣消防局教導燒金紙釀火警這樣喊

新春大掃除！丟回收注意1禁忌 新北環保局示警：最高罰6千

影／台南新化年貨大街熱鬧登場 樂抽冰箱、電動機車等大獎

相關新聞

基隆電動機車抽出千人中籤名單 第2波抽籤登記下月開跑

基隆市環保局今天公布今年1月線上登記，公益青年就業電動機車補助1000人「中籤」名單，2個月內可送件申請。2月名額抽籤登...

花蓮伴手禮業者感念五月天採購 啟動善循環捐助失親兒

為振興403地震後花蓮觀光與經濟，樂團五月天與許多歌手在上周末開4場演唱會，吸引上萬名歌迷擠爆會場；五月天不只是開演唱會...

影／歡樂宜蘭年上演韓國著名「貓鼓秀」 台語一哥許富凱陪跨年

2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會28日晚間在中興文創園區登場，今年首度請到韓國著名大秀「貓鼓秀」演出，帶動熱鬧...

宜蘭低碳永續家園再添1銀10銅 用心巧思評審大讚有亮點

因應氣候變遷及淨零排放，宜蘭落實從下而上建構的低碳永續家園，輔導縣內村里社區獲環境部「低碳永續家園評等認證」1銀10銅佳...

快要過農曆新年了…基市公車調整班次 消防局籲放鞭炮別擾民

基隆市公車處今天公布春節車假期間，公車調整後的班次，部分路線減班，部分路線停駛，提醒民眾注意。年節期間有些民眾會燃放鞭炮...

宜蘭春安20日起跑為期15天「3大」工作主軸讓民眾安心過年

春節將至，宜蘭警方今晚展開俗稱「春安」的114年加強重要節日安全維護工作，代理縣長林茂盛晚間慰問辛勤警察同仁與義警、民防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。