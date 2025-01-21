基隆電動機車抽出千人中籤名單 第2波抽籤登記下月開跑

基隆市環保局今天公布今年1月線上登記，公益青年就業電動機車補助1000人「中籤」名單，2個月內可送件申請。2月名額抽籤登記申請，2月1日上午9時正式開放，登記時間至2月15日24時截止。

環保局今天上午10時透過臉書直播，抽選出1000名在1月間申請公益青年就業電動機車補助計畫中籤者名單。1月共計超過3000人登記參與，中籤名單可上環保局網站（https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3886-296865.html）查詢。

環保局長馬仲豪表示，為確保抽選流程公正公開，抽選過程不僅委託律師全程見證，更透過臉書直播提供民眾觀看。中籤的1000名民眾請至基隆市環保局官網（https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3886-296139.html），下載書面申請表。

環保局提醒中籤者下載申請書，填寫完成後妥善彌封，須在兩個月內（含假日）提交到戶籍所在地的電動機車友善車行，再由車行協助送件至區公所進行資格審查，請盡早提送申請，以免影響權益。友善車行可上網（https://www.klcg.gov.tw/tw/economy/2627-296111.html）查詢。

基隆市政府副發言人曾冠誠指出，2月公益青年就業電動機車補助計畫抽籤登記，申請時間是2月1日上午9時至2月15日24時。1月未中籤與其他有意加入專案申請的市民，都可把握時間，上網（https://www.klcg.gov.tw/hujQEH）登記。 民眾若有相關問題，上班時間可撥打環保局專線0900-756879、0921-940150洽詢。

基隆市議員吳驊珈表示，公益青年就業電動機車申請方式，曾出現民眾半夜排隊、請人代排等亂象，經過議會討論後，促成今年開辦線上申請，讓民眾不用再風吹日曬排隊。有市民陳情線上申請時，只有「專案車款、新購車款」兩個款項，填選錯誤又不能重填，十分困擾，建議環保局應在線上申請表單，在欲申請方案處多加說明。

環保局空氣及噪音管制科長李昆逹回應，民眾中籤獲得申購公益青年補助電動機車資格後，上網下載補助申請表時，可以勾選「專案車款」或「新購車款」，並以書面勾選為凖，所以不用擔心「填選錯誤又不能重填」。