花蓮伴手禮業者感念五月天採購 啟動善循環捐助失親兒

為振興403地震後花蓮觀光與經濟，樂團五月天與許多歌手在上周末開4場演唱會，吸引上萬名歌迷擠爆會場；五月天不只是開演唱會，早在去年就採買花蓮伴手禮，令在地業者劉瑞祺深受感動，決定要接續啟動善的循環，捐出10萬元給失親兒基金會，同時希望能拋磚引玉。

劉瑞祺表示，去年403地震後，花蓮經濟受到嚴重打擊，更是自己創業以來最大危機，樂團五月天一路向東演唱會，是近期最大的一股支持力量；特別是在演唱會前，相信音樂就採買10幾家花蓮伴手禮，猜測應該超過1千萬元，作為去年中秋節禮品，送給全國社福團體，自己深受感動。

劉瑞祺說，上周末演唱會兩天下來，營業額與地震後相比就差了5倍，決定仿效去年相信音樂外包裝，也就是「台灣LV」茄芷袋，訂製印有我愛花蓮的袋子，只要用產品裝滿，就送茄芷袋，同時捐出100元給花蓮社福團體，這就是五月天帶來的善循環，也讓更多人看到花蓮持續在進步。

失親兒基金會花蓮服務處主任溫敏慧說，基金會現在服務522個孩子，8成以上的家庭父親過世，等於家中經濟重擔落在媽媽或孩子身上，經常需要孩子打工半工半讀賺取學費，協會積極募集助學金，希望幫助孩子在失親後能好好把學業完成。尤其過完年後就要開學，有愛心善款能讓孩子過好年。

溫敏慧提到，地震後很多餐廳、民宿都關門，導致孩子打工的機會減少，劉瑞祺則趕緊邀請協會服務個案到店裡打工，幫助孩子有一筆穩定收入。

另外，在演唱會場地東大門廣場旁邊的餐廳，為感謝五月天，將1月19日當天的營收10%做為公益，捐給門諾醫院，讓善繼續傳遞下去。