影／歡樂宜蘭年上演韓國著名「貓鼓秀」 台語一哥許富凱陪跨年
2025歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會28日晚間在中興文創園區登場，今年首度請到韓國著名大秀「貓鼓秀」演出，帶動熱鬧氣氛，還有原子少年VERA、實力歌手陳華、陳芳語、金曲樂團同根生、台語歌手許富凱等藝人陪守歲跨年，最後由代理縣長林茂盛發送紀念紅包及春聯給民眾。
宜蘭縣務會議今天由文化局長黃伴書說明「歡樂宜蘭年」系列活動內容，28日晚上9時30分是活動重頭戲，「蛇米攏賀」除夕守歲晚會邀請金曲台語歌王許富凱、實力歌手陳華及遠道而來的團體韓國鼓貓等重磅卡司，與大家一起守歲迎接蛇年。
「貓鼓秀」是韓國著名大秀，國外至少要上千元門票才能欣賞到，首次受邀宜蘭演出營造跨國節慶氛圍。DRUM CAT是國際知名的打擊樂表演團體，全數由女孩組成，活力奔放、節奏明快的鼓聲和超高速電音，結合傳統與現代科技，力與美的精采演出，曾在英國愛丁堡表演時獲獎，深受國際好評。
起爐祈福儀式中，特別安排「旋舞炎劇團」帶來「守歲舞燄、祈福蘭陽」及九天民俗技藝團「薪傳鼓藝」為宜蘭年起爐祈福開場，緊接著原子少年VERA、陳華、陳芳語、同根生與許富凱等藝人演出；除演出外，更安排有春市集、闖關遊戲、年節主題燈飾等。
宜蘭縣政府表示，邁入第32年的歡樂宜蘭年是全國歷史最悠久且唯一慶祝農曆新年的節慶活動，乘載著宜蘭人對文化傳承的熱情，凝聚常民精神與生活的重要活動，邀請全國民眾一起來中興文創園區欣賞演出、玩遊戲、寫祈福卡及拿紀念紅包，一起守歲、共度溫馨熱鬧的音樂饗宴跨年夜。
其餘歡樂宜蘭年系列活動還包括在宜蘭美術館，結合老中青展出西畫、水墨畫、版畫及新媒體等藝術創作的「藝起來尋美」，周六日有藝術家專題講座；1月22日在昭應宮舉行「筅黗過好年」，由縣長、議長、市長等分別擔任正、分獻官，依古禮進行送神科儀及筅黗儀式， 除舊佈新，準備迎接蛇年到來，現場備有平安粥。
即日起1月26日在化龍一村兒少書房、樂齡書房、圖書館有「新年書展」，化龍圖書室借滿10 本書，可抽籤兌換小禮物；1月29日、30日及31日在蘭陽博物館大廳，邀請版印藝術家潘勁瑞老師手工製作小型版印年畫與吉祥春貼、版印紅包袋等。
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