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台東兄弟隔代教養阿公阿嬤又去世 展望會助完成學業

中央社／ 台東縣21日電

住台東的「小昇」與哥哥因父親病逝、母親改嫁，負責扶養2兄弟的阿公、阿嬤又相繼去世；在展望會與社會愛心支持下，哥哥已完成學業等待入伍當兵。

台灣世界展望會自2000年開始，每年於歲末舉辦「紅包傳愛－讓孩子成為更好的大人」行動，邀請大眾在歲末年終，為經濟弱勢兒少與家庭捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，實現孩子穩定就學、穿暖吃飽、安心逐夢的心願。

世展會東區辦事處長李玉明表示，展望會目前照顧國內約4.5萬名經濟弱勢兒少，台東地區就有3315名。展望會依個案狀況進行協助，例如提高訪視關懷頻率，給予積極輔導扶助金協助家庭度過難關，因應天災後需要，也透過生活支持補助教育及營養的部份。

此外，亦發放教育扶助金、營養扶助金，提供閱讀素養助學計畫、數位學習工具及課後照顧班等資源；期待透過報告提供政府相關單位參考，一起幫助有需求的孩子與家庭。

李玉明表示，受扶助的「小昇」父親病逝後母親改嫁，「小昇」與哥哥從小由阿公阿嬤扶養長大，家中生活多仰賴社福補助；展望會自「小昇」上小學起就長期關懷「小昇」家情況，每學期皆提供助學金減輕阿公阿嬤揹負的學費壓力，從小學、國中、高中到大學，一路支持「小昇」各個階段學習之路。

6年前，「小昇」阿公病逝，3年後阿嬤也辭世，展望會社工員第一時間得知「小昇」家變故，緊急協助申請急難救助金、特況扶助金，支撐「小昇」兄弟度過失親艱難時期；接連遭逢失去親人的傷慟，「小昇」兄弟靠彼此扶持及社會愛心支持，才能面對種種考驗，也讓目前就讀大二的「小昇」比同學更獨立自主。「小昇」哥哥已在去年完成學業，正等待兵單入伍。

展望會表示，「紅包傳愛－讓孩子成為更好的大人」活動，邀請社會大眾捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，協助需要幫助的孩童助學金、營養扶助金、送餐服務、急難與特殊景況家庭紓困，以及協助青少年、家長學習就業技能以自足自立，每個紅包都象徵祝福開始；想了解更多，可上台灣世界展望會官網線上捐款。

世界展望會 捐款 紅包 阿嬤

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