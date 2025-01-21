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宜蘭低碳永續家園再添1銀10銅 用心巧思評審大讚有亮點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
三星鄉行健村的魚菜共生與食農教育，獲得銅級認證。圖／縣府提供
三星鄉行健村的魚菜共生與食農教育，獲得銅級認證。圖／縣府提供

因應氣候變遷及淨零排放，宜蘭落實從下而上建構的低碳永續家園，輔導縣內村里社區獲環境部「低碳永續家園評等認證」1銀10銅佳績，包含羅東鎮仁和里獲得銀級認證，另外蘇澳鎮蘇北里、永榮里、員山鄉蓁巷村、冬山鄉太和村、三星鄉行健村、大同鄉四季村、松羅村、寒溪村、復興村及南澳鄉澳花村獲銅級認證。

代理縣長林茂盛今天在縣務會議頒發獎狀及紅榜，感謝各村里社區參與低碳永續行動，宜蘭重視環保與低碳永續發展，村里社區積極響應，已有199處村里社區參與低碳永續家園評等計畫，參與率達85%，累積獲得9處銀級村里與61處銅級村里的成績。

環保局表示，這次榮獲銀級認證的羅東鎮仁和里，里內缺乏路樹，社區整理狹小且髒亂的空間，種植花草盆栽並重新彩繪牆面，實現區域綠美化，同時設置雨水回收系統灌溉植物；原本社區與熱鬧街道的巷弄陰暗難行，透過協調民家屋頂安裝太陽能板，提供路燈照明，結合商家與廟宇成立街角博物館，以社區活動中心與街角博物館作為減碳示範中心，展現環保與文化結合的特色社區發展。

獲得銅級認證村里結合在地特色，發展低碳永續行動，包括蘇澳鎮永榮里廣邀居民、清潔隊與店家共辦二手市集，所得捐助弱勢團體；蘇北里易淹水區，透過防汛實兵演練和通訊軟體視訊功能，加強防災準備；員山鄉蓁巷村於活動中心附近設置社區農園，栽種蔬菜供長青食堂使用，減少食物碳足跡；冬山鄉太和村以生態綠舟設計理念，融合區內生物群，構成特殊的環境生態場域。

三星鄉行健村為解決福壽螺問題，推動魚菜共生，發展食農教育；大同鄉寒溪村將狩獵傳統文化與保育意識結合，推廣保育理念；松羅村使用天然枯草桿菌和木黴菌嫁接於茶樹，抑制病菌蟲害；復興村於活動中心設置防災型微電網，供應用電，災害發生時提供社區基本維生用電需求，韌性防災；四季村利用地形優勢種植松露和青剛櫟，採用林菌複合模式保護水資源；南澳鄉澳花村將老舊閒置空間改建成漢本海洋驛站，成為海洋生態環境之旅的示範地。

環保局長許嘉琦表示，宜蘭積極推動溫室氣體減量及氣候變遷調適工作，為達成2050淨零排放願景，環保局長期透過低碳示範社區計畫，輔導村里社區居民推動各項低碳永續行動，期待縣民響應守護美麗蘭陽，營造低碳淨零好生活。

獲銀級認證羅東仁和里，營造友善行人空間。圖／縣府提供
獲銀級認證羅東仁和里，營造友善行人空間。圖／縣府提供
大同鄉澳花村的漢本海洋驛站，景觀結合當地民俗特色。圖／縣府提供
大同鄉澳花村的漢本海洋驛站，景觀結合當地民俗特色。圖／縣府提供
冬山鄉太和村推廣低碳生態旅遊。圖／縣府提供
冬山鄉太和村推廣低碳生態旅遊。圖／縣府提供
獲得銀級認證的羅東鎮仁和里種植花草盆栽，設置雨水回收系統灌溉植物。圖／縣府提供
獲得銀級認證的羅東鎮仁和里種植花草盆栽，設置雨水回收系統灌溉植物。圖／縣府提供
環境部新通過「銀級」認證社區的羅東鎮仁和里，代理縣長林茂盛今天表揚。圖／縣府提供
環境部新通過「銀級」認證社區的羅東鎮仁和里，代理縣長林茂盛今天表揚。圖／縣府提供

低碳 永續 環保局長

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