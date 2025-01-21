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快要過農曆新年了…基市公車調整班次 消防局籲放鞭炮別擾民

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車處今天公布春節車假期間，公車調整後的班次，部分路線減班，部分路線停駛。聯合報系資料照片
基隆市公車處今天公布春節車假期間，公車調整後的班次，部分路線減班，部分路線停駛。聯合報系資料照片

基隆公車處今天公布春節車假期間，公車調整後的班次，部分路線減班，部分路線停駛，提醒民眾注意。年節期間有些民眾會燃放鞭炮，消防局呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全與和諧的節慶氛圍，違反爆竹煙火施放管制自治條例將受罰。

公車處表示，春節連假從1月25日至2月2日共9天，各線公車班次調整。1月27日依假日班次行駛，1月28日（除夕）當天下午1時以後，採減班發車或停駛。

減班行駛路線為101、103、104、107、201、202、203、204、301、302、303、306、402、403、406、501、502、505、509、601、602、603、605、701、702、703、R82、R86路線，其餘路線及T99濱海奇基路線與夜間公車均停駛。

1月29日（初一）至2月2日（初五）， 101、103、104、107、201、202、203、204、301、302、303、304、306、307、402、403、406、501、502、505、509、510、601、602、603、605、701、702、703、706、R82、R86路線減班行駛。T99濱海奇基路線與夜間公車 （101和平島、104新豐街、202深美國小、501國家新城等線）依班表行駛，其餘路線均停駛。

公車處說，有關春節期間公車班次調整情形，民眾可上公車處網頁（https://ebus.klcba.gov.tw/KLBusRWDWeb/index.html）查詢，或下載公路總局ibus App，即時掌握公車動態，如有其他疑問，可洽詢公車調度室，電話(02)2425-1768或2422-6276。

消防局表示，基隆市爆竹煙火施放管制自治條例規定，每日晚上10時至翌日上午8時，不得施放飛行類、升空類、爆炸音類及摔炮類等一般爆竹煙火，但經市府公告的年節或民俗節慶期間不受時間限制。施放爆竹煙火應依產品使用說明進行操作，飛行類及升空類爆竹煙火需垂直對空施放，以免造成安全事故。

消防局說，爆竹煙火管理條例第15條規定的特定場所，或市府公告禁止施放的漁港區域、噪音管制區等地，嚴禁施放爆竹煙火。如需在這些地區內施放，應提前申請許可。民俗節慶或廟會活動的主辦單位，若施放爆竹煙火量達到管制標準，須在施放前至少5日提出申請，經核准後方可施放。

施放爆竹煙火可能引發噪音汙染，影響公共安寧，或妨害他人正常生活，在於非公告時間內違規施放者，或因施放行為妨害他人安寧者，市府可依爆竹煙火管理條例、噪音管制法及社會秩序維護法處罰。

基隆市消防局長游家懿呼籲市民，享受節慶歡樂的同時，務必遵守施放規定，不僅可避免觸法受罰，更能保障自身與家人安全，共同維護公共環境的安寧與和諧。

年節期間有些民眾會燃放鞭炮，基隆市消防局呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全與和諧的節慶氛圍。圖／基隆市消防局提供
年節期間有些民眾會燃放鞭炮，基隆市消防局呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全與和諧的節慶氛圍。圖／基隆市消防局提供
年節期間有些民眾會燃放鞭炮，基隆市消防局呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全與和諧的節慶氛圍。圖／基隆市消防局提供
年節期間有些民眾會燃放鞭炮，基隆市消防局呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全與和諧的節慶氛圍。圖／基隆市消防局提供
基隆市公車處今天公布春節車假期間，公車調整後的班次，部分路線減班，部分路線停駛。聯合報系資料照片
基隆市公車處今天公布春節車假期間，公車調整後的班次，部分路線減班，部分路線停駛。聯合報系資料照片

公車 噪音 基隆

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