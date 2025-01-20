宜蘭春安今晚起跑為期15天「3大」工作主軸讓民眾安心過年

春節將至，宜蘭警方今晚展開俗稱「春安」的114年加強重要節日安全維護工作，代理縣長林茂盛晚間慰問辛勤警察同仁與義警、民防、義交、志工、警友會等協勤人員及團體，鼓勵士氣，期勉大家在春節期間做到治安平穩、交通順暢、民眾安心。

春節安全維護工作自今晚10時起至2月3日晚間24時止，為期15天，為鼓舞各級執勤人員士氣，代理縣長林茂盛今晚由縣警察局長劉炯炫及各民力幹部陪同前往羅東警察分局，慰問辛勤的執勤人員及團體，除了頒贈慰問品外，也關心警察同仁執勤駐地安全，對於治安及交通工作的犧牲奉獻，表達最大敬意。

林茂盛表示，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」是春節安全維護工作主軸，過年期間心情放輕鬆，容易讓宵小有機可乘，而民眾春節外出旅遊，經由國5或台9來到宜蘭，縣府歡迎遊客，同時在交通安全及景點維護也有賴辛苦的警察弟兄及相關人員付出，期待宜蘭好山好水及交通順暢讓遊客留下美好印象。