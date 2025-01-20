快訊

菲女在十分車站拍列車駛過身旁美照 張開雙手被撞受傷

高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

宜蘭春安今晚起跑為期15天「3大」工作主軸讓民眾安心過年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」是春節安全維護工作的主軸。圖／警方提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」是春節安全維護工作的主軸。圖／警方提供

春節將至，宜蘭警方今晚展開俗稱「春安」的114年加強重要節日安全維護工作，代理縣長林茂盛晚間慰問辛勤警察同仁與義警、民防、義交、志工、警友會等協勤人員及團體，鼓勵士氣，期勉大家在春節期間做到治安平穩、交通順暢、民眾安心。

春節安全維護工作自今晚10時起至2月3日晚間24時止，為期15天，為鼓舞各級執勤人員士氣，代理縣長林茂盛今晚由縣警察局長劉炯炫及各民力幹部陪同前往羅東警察分局，慰問辛勤的執勤人員及團體，除了頒贈慰問品外，也關心警察同仁執勤駐地安全，對於治安及交通工作的犧牲奉獻，表達最大敬意。

林茂盛表示，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」是春節安全維護工作主軸，過年期間心情放輕鬆，容易讓宵小有機可乘，而民眾春節外出旅遊，經由國5或台9來到宜蘭，縣府歡迎遊客，同時在交通安全及景點維護也有賴辛苦的警察弟兄及相關人員付出，期待宜蘭好山好水及交通順暢讓遊客留下美好印象。

縣警察局表示，春節期間，警政服務不打烊，警察局結合各協勤民力相互配合，加強交通疏導管制及金融機構安全巡守維護，且因應春節期間返鄉人潮及遊客等人口移動增加，警察局在各分局也成立「交通快打」部隊，第一時間抵達壅塞區段，立即排除塞車情形，讓縣民及觀光旅客都能享有安全順暢的用路環境，平安順遂開心過好年。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）致贈慰問品，感謝警察弟兄等相關單位在春節期間的努力付出。圖／警方提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）致贈慰問品，感謝警察弟兄等相關單位在春節期間的努力付出。圖／警方提供
宜蘭警方今晚展開俗稱「春安」的114年加強重要節日安全維護工作，代理縣長林茂盛晚間慰問辛勤警察同仁與義警、民防、義交、志工、警友會等協勤人員及團體，鼓勵士氣。圖／警方提供
宜蘭警方今晚展開俗稱「春安」的114年加強重要節日安全維護工作，代理縣長林茂盛晚間慰問辛勤警察同仁與義警、民防、義交、志工、警友會等協勤人員及團體，鼓勵士氣。圖／警方提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛致贈慰問品，感謝警察弟兄等相關單位在春節期間的努力付出。圖／警方提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛致贈慰問品，感謝警察弟兄等相關單位在春節期間的努力付出。圖／警方提供

春節 警察

延伸閱讀

春節前領錢人增多 基隆土銀提款機一度被提領一空

迎春節9天連假 中捷春節「班距」曝光、各站設置蛇年紀念章

今現身宜蘭縣府員工歲末晚會 林姿妙稱「會上訴拚二審無罪」

林姿妙收賄變圖利 法官未諭知變更法條「已充分保障防禦權」

相關新聞

宜蘭春安今晚起跑為期15天「3大」工作主軸讓民眾安心過年

春節將至，宜蘭警方今晚展開俗稱「春安」的114年加強重要節日安全維護工作，代理縣長林茂盛晚間慰問辛勤警察同仁與義警、民防...

春節安全維護工作啟動 謝國樑、童子瑋慰問執勤人員

基隆市「加強重要節日安全維護工作」今晚10時開始執行，一直持續到2月3日午夜。市長謝國樑在聽取市警局簡報後，與副市長邱佩...

「基隆絕沛」號召填連署書 林沛祥不迴避 迎接罷免挑戰

全台各地罷免立委潮醞釀中，基隆也有人在臉書成立「基隆絕沛」粉絲專頁，推動連署罷免國民黨立委林沛祥，號召民眾在家中先寫好連...

基市府發聽語障行車友善貼紙 提醒閃燈取代喇叭防誤會

基隆市政府印製「聽語障行車友善貼紙」，提供給聽語障民眾免費索取。市府社會處今天致贈給基隆市聾啞福利協進會，轉發給會員，展...

花蓮黑熊闖養蜂場狂掃20箱蜂蜜 疑因體型瘦小誘捕失敗

花蓮縣卓溪鄉一隻台灣黑熊亞成熊入侵海拔200多公尺的養蜂場，有20座蜂箱毀損，林業及自然保育署花蓮分署獲報後，緊急設置誘...

星期評論／陸客團有望來 地方準備好了嗎？

大陸文旅部近日公告將恢復福建、上海居民赴台團遊，對於遭地震、颱風重擊的花蓮觀光無異久旱逢甘霖，企盼幫助花蓮擺脫10個月來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。