春節安全維護工作啟動 謝國樑、童子瑋慰問執勤人員

基隆市「加強重要節日安全維護工作」今晚10時開始執行，一直持續到2月3日午夜。市長謝國樑在聽取市警局簡報後，與副市長邱佩琳、議長童子瑋、副議長楊秀玉，各自帶隊分赴各單位和據點，致贈慰問金和慰問品，肯定執勤人員犧牲假期投入治安工作，服務民眾。

謝國樑等人今晚9時到市警局交通隊大禮堂，聽取保安科、交通警察大隊、刑事警察大隊簡報執勤重點，並致贈慰問金、慰問品，肯定並感謝義警、民防、義交、守望相助隊、志工、義消及憲兵等協勤單位投入人力，讓民眾安心過好年。

謝國樑說，重要節日安全維護工作的主軸是治安平穩、交通順暢、民眾安心，全力展現市府維護治安的決心，順暢交通及服務民眾用心。治安維護不僅僅是警察局的責任，市民都可以當作警察的後盾，協助在每個角落注意可疑的人事物，發揮守望相助效果。

春節期間請各相關單位聯繫窗口，確實保持暢通，加強應變措施，並立即處置相關緊急事件，尤其是各重要道路以及觀光景點的交通疏導、金融機構安全，舉家外出加強巡邏及民眾存提款安全，強化機動派出所運作，運用協力能立即協助失蹤人口返家團圓服務等工作。

謝國樑表示，今年春節有9天連假，為讓民眾可以歡度春節，警察及協勤義警、民防、義交、巡守隊、志工等民力，以及憲兵弟兄犧牲假期，堅守崗位維護治安，為民服務辛苦付出，他要表示肯定，相信在全體同仁的努力之下，市民必能平安歡度春節，讓基隆成為友善、安全、宜居的城市。

童子瑋說，農曆春節是台灣最熱鬧的時候，並衍生治安及交通問題。為了使民眾安心歡度節慶，也是警察及協勤人員是最辛苦、最忙碌的時刻。他要跟大家說一聲「大家辛苦了」。

童子瑋表示，治安是所有人要共同維護，民眾都可以當警察的志工，協助在生活周遭注意可疑的人事物，相信警察人員在大家的幫忙協助之下，可以減少很多的壓力。他也要利用這個機會，再一次感謝警察局所有同仁，以及所有協勤民力，對治安工作的付出，並請大家在寒冬執行任務的時候，必須注意身體健康及保暖。

簡報結束後，謝國樑、邱佩琳、童子瑋和楊秀玉，分別帶隊前往區公所和警察、消防、憲兵及協勤民力等單位慰問。謝國樑在警察局長林信雄、基隆後備指揮部指揮官林忠賜陪同，慰問市警局和中正區、仁愛區的單位。童子瑋前往交通警察隊、義交大隊及安樂區慰問。楊秀玉帶隊前往七堵及暖暖區慰問，邱佩琳前往信義區、八斗子及正濱派出所慰問。