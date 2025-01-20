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太平山森鐵復駛計畫 山地與平地2線合併送審

中央社／ 宜蘭縣20日電

宜蘭縣府推動太平山森林鐵路復駛計畫，原本分平地線、山地線2案可行性研究，提報中央審查。行政院去年底請縣府將2案修正成1案再報交通部審查，避免不同部會審查結果產生落差。

太平山森林鐵路1924年通車，1979年停駛，早期運輸系統分成平地線及山地線；平地線起點從羅東竹林車站到太平山下的宜蘭縣大同鄉土場，全長36.69公里，沿途有10座車站；山地線起點由土場站一路經由軌道運材車（磞磞車）與架空索道（流籠）到山頂。

為推動觀光，宜蘭縣政府近年來規劃太平山森鐵復駛，在111年與112年分別提出平地線、山地線可行性研究送交通部、農業部審查。依當時規劃，平地線有11站、36公里；山地線8站、10.5公里。

據了解，行政院去年12月召開「研商太平山森林鐵路復甦路線規劃及觀光鐵道發展會議」，會後決議請縣府將平地線與山地線2案可行性研究，整合修正成1案，再報交通部審查，避免不同部會審查結果產生落差。

此外，考量未來旅客搭乘高鐵、台鐵到宜蘭，再轉乘太平山森林鐵路的便利性，森鐵軌距評估改為與台鐵相同軌距1067mm，並以位在宜蘭縣五結鄉的台鐵中里車站，做為森鐵轉乘車站。

太平山 宜蘭 森林鐵路

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