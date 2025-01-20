「基隆絕沛」號召填連署書 林沛祥不迴避 迎接罷免挑戰

全台各地罷免立委潮醞釀中，基隆也有人在臉書成立「基隆絕沛」粉絲專頁，推動連署罷免國民黨立委林沛祥，號召民眾在家中先寫好連署書。林沛祥今天表示，罷免是公民權利，他尊重及支持，但民進黨背後政治操弄，除讓公民意志脫離初衷，也是在踐踏民主價值與公民權益。

臉書「基隆絕沛」粉專管理人今天在粉絲頁貼文，希望在開設實體連署站之前，呼籲基隆人繼續留在家裡填寫連署書，寫完互相檢查，把連署單匯總給中選會的過程就會更順暢，有助達到第1階的門檻。在家完成連署書就成為絕沛罷免志工，日後若能在實體連署站幫1、2位不認識的長者填寫，也是拯救台灣憲政民主的先鋒。

粉專管理人表示，如果有人會質疑為什麼還沒有實體連署站，其實是找「自己人」無謂的麻煩。有人說現在倒數計時，再不開站會來不及，也只說對了一部分。每個縣市的狀況都不太一樣，基隆絕沛有自己的作戰方式，志工辛辛苦苦開設站點連署，倘若倉促成軍，導致執行出狀況，或被惡意一舉打包吞走成千數百連署書，請問最後誰才是真正應該要記上歷史罪名？

管理人還提醒支持者，不要先入為主預設基隆藍大於綠，林沛祥能逃過罷免。自從基隆絕沛展開罷免運動以來，林沛祥繼續吃播基隆美食，難道基隆人選他當美食大使？其實這剛好證明林沛祥並不是一位認真為市民發聲的立法委員。

管理人說，罷免成功後，林沛祥能選擇投入全職美食家網紅，基隆市民也有機會選一個真正解決基隆發展困境的立委，並讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁少一個小幫手。罷免案和重新選舉的預算經費非常划算，一次可以下架林沛祥3+4年，是CP值非常高的民主保護機制，讓我們一起罷免林沛祥，保護自己的家鄉和國家。

林沛祥回應，選舉與罷免是憲法賦予公民的權利，也是民主社會的核心基石，他充分的尊重與支持。然而民進黨近期在全台各地發動大規模的罷免行動，背後動機已遠非單純的民意展現，而是更像具政治目的的操弄，是對民主核心價值與公民權益的嚴重踐踏。

林沛祥說，政策可以討論，溝通應該理性，罷免更需要合法。民進黨應該誠實面對施政問題，回應社會的真正期待，而非以濫用公民權益的方式攻擊異己。民主社會應珍視多元聲音與不同立場的存在，這樣的價值不該被短視的政治操弄破壞。