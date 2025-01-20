基市府發聽語障行車友善貼紙 提醒閃燈取代喇叭防誤會

基隆市政府印製「聽語障行車友善貼紙」，提供給聽語障民眾免費索取。市府社會處今天致贈給基隆市聾啞福利協進會，轉發給會員，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持。市府希望透過貼紙，促進用路人理解聽語障者的需要，打造更友善安全的行車環境。

基隆市聽語障者共3千多人，他們開車或騎車上路時比較不便，常因無法聽見後方聲音，無法及時禮讓救護車及消防車的情況。社會處印製「聽語障行車友善貼紙」，包含聽覺障礙圖示及「請閃燈提醒」和「聽障者行車」等字句，聽語障者貼在車輛後方擋風玻璃或行李箱蓋，告知前方車輛駕駛人情況，後車可改以閃燈代替喇叭，降低彼此行車上的誤會。

社會處長楊玉欣說，社會處致力打造友善身心障礙者的生活環境，去年推動80間基隆有愛店家聽覺友善空間，培訓店家運用「換、寫、視、慢、靜」技巧，提供聽語障朋友無障礙地享用服務。

市府也透過產官學合作，推出全台第一個聽障者照顧服務員培訓班，共培訓16名聽語障者及其家屬取得資格，投入長照產業服務，提升聽語障者多元就業機會。