快訊

藝人李威涉精舍命案三度到案作證 妻子首出庭意外證實已婚

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

聽新聞
0:00 / 0:00

基市府發聽語障行車友善貼紙 提醒閃燈取代喇叭防誤會

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供

基隆市政府印製「聽語障行車友善貼紙」，提供給聽語障民眾免費索取。市府社會處今天致贈給基隆市聾啞福利協進會，轉發給會員，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持。市府希望透過貼紙，促進用路人理解聽語障者的需要，打造更友善安全的行車環境。

基隆市聽語障者共3千多人，他們開車或騎車上路時比較不便，常因無法聽見後方聲音，無法及時禮讓救護車及消防車的情況。社會處印製「聽語障行車友善貼紙」，包含聽覺障礙圖示及「請閃燈提醒」和「聽障者行車」等字句，聽語障者貼在車輛後方擋風玻璃或行李箱蓋，告知前方車輛駕駛人情況，後車可改以閃燈代替喇叭，降低彼此行車上的誤會。

社會處長楊玉欣說，社會處致力打造友善身心障礙者的生活環境，去年推動80間基隆有愛店家聽覺友善空間，培訓店家運用「換、寫、視、慢、靜」技巧，提供聽語障朋友無障礙地享用服務。

市府也透過產官學合作，推出全台第一個聽障者照顧服務員培訓班，共培訓16名聽語障者及其家屬取得資格，投入長照產業服務，提升聽語障者多元就業機會。

社會處今年發送「聽語障行車友善貼紙」，落實身心障礙者權利公約CRPD，在守護聽語障者行車安全大步躍進。聽語障民眾即日起至市府社會處櫃台，出示身心障礙手冊即可免費索取貼紙，盼藉由推廣「聽語障行車友善貼紙」，讓聽語障者在本市行車用路更安心，營造身心障礙者共融生活的環境。

基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供
基市府社會處長楊玉欣今天致贈「聽語障行車友善貼紙」給聾啞福利協進會，展現對聽語障市民朋友的關懷與支持，希望透過貼紙，打造更友善安全的行車環境。圖／基市府提供

基隆 朋友 行李箱

延伸閱讀

溫馨過好年 竹市8項社福補助或津貼提前發放

金希澈隱瞞19年「早就是殘疾人真相」背後原因太催淚！拒領身障貼紙、堅持服2年兵役

四接環評副市長出席 基市府要求台電東移3.0版重提送審

高雄市手語服務中心 支援聽語障者跨越溝通障礙

相關新聞

基市府發聽語障行車友善貼紙 提醒閃燈取代喇叭防誤會

基隆市政府印製「聽語障行車友善貼紙」，提供給聽語障民眾免費索取。市府社會處今天致贈給基隆市聾啞福利協進會，轉發給會員，展...

花蓮黑熊闖養蜂場狂掃20箱蜂蜜 疑因體型瘦小誘捕失敗

花蓮縣卓溪鄉一隻台灣黑熊亞成熊入侵海拔200多公尺的養蜂場，有20座蜂箱毀損，林業及自然保育署花蓮分署獲報後，緊急設置誘...

星期評論／陸客團有望來 地方準備好了嗎？

大陸文旅部近日公告將恢復福建、上海居民赴台團遊，對於遭地震、颱風重擊的花蓮觀光無異久旱逢甘霖，企盼幫助花蓮擺脫10個月來...

基隆行穿線退縮 市府滾動檢討

基隆市多數行穿線均緊貼路口，轉彎車不容易發現行人，恐衍生事故，議員在議會提案體檢各危險路口，將行穿線往後退保障行人安全。...

卑南鄉綠野仙蹤開發案 部落抗議

台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案引起地方反彈，下賓朗部落（Pinaski）居民昨開記者會焚燒旅館紙模型，籲開發單位主動...

五月天花蓮開唱 蛋黃區住房破8成

藝人五月天公益演唱會昨下午在花蓮市登場，上午市區飄雨，卻沒澆熄五迷熱情，排隊隊伍綿延數百公尺，展現天團魅力。縣府預估，五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。