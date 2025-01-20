花蓮黑熊闖養蜂場狂掃20箱蜂蜜 疑因體型瘦小誘捕失敗

花蓮縣卓溪鄉一隻台灣黑熊亞成熊入侵海拔200多公尺的養蜂場，有20座蜂箱毀損，林業及自然保育署花蓮分署獲報後，緊急設置誘捕籠，卻未能誘捕到持續進入養蜂場的黑熊；蜂農搬運蜂箱時，黑熊就在附近不願離開。而從拍攝影像推測，很有可能是日前入侵鄰近梅醋工坊的同一隻黑熊。

本月9日，在卓溪鄉石平段海拔317公尺處，部落族人砍草時，發現黑熊在闖入梅子醃漬工坊內偷吃梅醋，不過黑熊當下就逃走，不知所蹤。沒想到才過幾天，林保署花蓮分署13日接獲卓溪鄉池姓蜂農通報，石平段海拔僅275公尺的蜂場遭體型瘦小的黑熊入侵，有20座蜂箱、巢片損毀。

花蓮分署派員到場發現黑熊排遺，附近疑似有熊窩，立即施放大龍炮、使用驅離槍等驅趕，並在養蜂場外先搭設機動電圍籬，以及設置誘捕籠，計畫捕捉給予趨避訓練後再野放。

蜂農決定先移走蜂箱，在移置完成前，花蓮分署每天派遣驅離小隊夜間巡守，並在現場架設自動相機監測。但驅離小隊於13日當晚，即與黑熊正面遭遇，趕緊用巨大聲響驅離。

但接續幾天，黑熊在人員離開後，仍繼續光顧養蜂場卻沒觸發陷阱，花蓮分署從拍下的影像目測，入侵黑熊體型偏瘦小，重約30公斤，疑似為一隻亞成熊，可能與日前入侵梅醋工坊為同一隻。

花蓮分署特別指出，這隻黑熊行為不太尋常，似乎不害怕人類，16日蜂農至蜂場搬運蜂箱時，與黑熊近距離相遇，黑熊守在蜂箱旁不願離開，蜂農使用熊鈴及喇叭驅趕，但黑熊沒有跑走，因安全考量只能盡速離開現場。蜂農說黑熊入侵是養蜂多年來第一次碰到，未來將設置堅固的電圍籬，避免黑熊入侵。

花蓮分署驅離任務暫時結束，由於周邊尚有禽畜養殖場，已通知民眾注意防範，並提供防熊工具及加強圍籬建議。同時發給主動通報的蜂農通報獎勵金及入侵監測獎勵金，並將補償蜂箱損失。