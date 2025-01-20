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五月天花蓮開唱 蛋黃區住房破8成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
樂團五月天昨晚在花蓮市東大門廣場開唱，吸引上萬名粉絲。記者王思慧／攝影
樂團五月天昨晚在花蓮市東大門廣場開唱，吸引上萬名粉絲。記者王思慧／攝影

藝人五月天公益演唱會昨下午在花蓮市登場，上午市區飄雨，卻沒澆熄五迷熱情，排隊隊伍綿延數百公尺，展現天團魅力。縣府預估，五月天在玉里、花蓮市連2天演唱，觀眾破6萬人；蛋黃區住房率超過8成，帶來振興觀光效果。

前天首場玉里鎮會場人潮估計達上萬人，五月天和師弟師妹團昨移師花蓮開唱，一早就有歌迷到場排隊，中午更湧現人潮，排隊隊伍從東大門夜市福町夜市開始，一路排到自強夜市第二區，轉進各省一條街、自強夜市第一區，再迴轉一路再接到各省一條街，隊伍長度超過300公尺，十分驚人。有周邊商店業者說，好久沒見大批人潮了。

花蓮縣觀光處長余明勲表示，昨天玉里鎮與花蓮市估計吸引4萬人到場，創下近期花蓮演唱會人潮最多紀錄，帶來逾2億元產值，五月天號召力可見一斑。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，演唱會場地周邊蛋黃區住房率超過8成，其他鄉鎮則在6成以下。春節住房率也有漸漸上升趨勢，除夕到初三超過5成，近期陸續接到訂房電話，希望觀光市場愈來愈好。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，近日周六、日住房率維持約6成，昨晚往北部火車票一票難求，應是隔天要上班、上課，很多人聽完演唱會就返家；至於春節住房率，目前沒有明顯提升，整體大概是2成多。

「2025 Just Love It！一路向東」公益演唱會，分別在花蓮市東大門廣場、玉里鎮玉里國小永昌分校運動場舉辦，昨天花蓮市演唱會先由歌手丁噹、樂團告五人、宇宙人帶來動人歌聲，再由五月天壓軸登場。其中歌手白安因身體狀況欠佳取消，也在社群向歌迷道歉。

夜市 演唱會 花蓮

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