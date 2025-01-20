基隆行穿線退縮 市府滾動檢討

基隆市多數行穿線均緊貼路口，轉彎車不容易發現行人，恐衍生事故，議員在議會提案體檢各危險路口，將行穿線往後退保障行人安全。市府說，去年完成6處路口行穿線退縮，將持續滾動檢討。

有行人反映，在基隆市信一、義四路的吉羊橋過馬路時，信一路的行穿線距路口太近，從仁一路方向走義四路要左轉的車常「直直」撞過來，十分危險。

市議員韓世昱說，基隆路口小又多單行道，多數行穿線均緊貼路口，易造成轉彎車不易發現行人，建議市府重新檢討每一處路口，將行穿線往後退個幾公尺，離路口遠一些，他也在議會提案，要求市府應對全市路口做總體檢。

市府交通處交通工程科長章志華表示，行穿線設置是考量各路口轉角視距、行人停等空間、行人穿越距離等條件畫設，推動行穿線退縮要搭配人行道無障礙坡道、定位磚等實體設施，也配合道路工程改善案。

交通處近期針對部分轉角視距不良、易造成車輛A柱阻擋視線等6處路口完成行穿線退縮，包括忠一路與孝二路口、仁二路與愛三路口、信一路與義四路口、基金三路與武隆街口、安樂路二段與安和一街口、源遠路355號前路口。

今年持續在南榮路、過港路、光明路等處，適時調整行穿線。

市府統計，在去年12月交通執法，取締重大交通違規1564件，與去年同期相比增533件；行人死傷人數從去年同期45人減至22人，少23人，下降幅度51.1%。

另依交通部統計至去年10月資料顯示，基隆市每10萬人交通事故死亡數6.08人列本島第三低、行人交通事故每10萬人死亡數0.55人是本島第一低。