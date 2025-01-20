星期評論／陸客團有望來 地方準備好了嗎？

大陸文旅部近日公告將恢復福建、上海居民赴台團遊，對於遭地震、颱風重擊的花蓮觀光無異久旱逢甘霖，企盼幫助花蓮擺脫10個月來的低迷，在張開雙臂擁抱陸客的同時，更應該思考如何「投其所好」吸引陸客團多留幾天，進一步擴大觀光效益。

根據統計，陸客來台人數在2015年達到高峰，突破400萬人次，占那年入境數逾37%，蔡英文政府上台後兩岸關係轉趨緊張，大陸官方逐漸限縮來台團客與自由行人數，每年也還有2、300萬人次，直到受疫情影響，2020年起跌破20萬人次，2021、2022年來台陸客僅剩5位數。

花蓮曾經受益於陸客團，旅宿、藝品店一家接著一家開，在陸客退潮後風光不再，近年力求轉型爭取國旅遊客，去年4月3日大地震、颱風侵襲，讓觀光陷入前所未有的寒冬，此時對岸釋出善意，猶如救命活水。

然而，以往來台陸客團人數雖多，但形成「一條龍」商業模式，觀光紅利集中在少數人手中，小成本經營的民宿、美食小吃或是玉石店根本看得到吃不到，早為人詬病，團遊7天環台在花蓮僅短暫停留，走馬看花或只能到藝品店消費，也不符合現今旅遊模式。

不只花蓮，全台多個縣市都瞄準陸客來台觀光效益，新北、桃園、台中和基隆已聯繫北市盼共推遊程，台東縣長饒慶鈴更第一時間表態要攜手業者推出深度、品質兼具的遊程留住陸客，要和外縣市競爭，勢必需要新思維新作法。

花蓮有大山大海、多元文化，也是有機農業大縣，如何善用優勢，針對陸客喜好，規畫深度體驗遊程把人留下來，搭配特色伴手禮、文創商品來活絡觀光，地方準備好了嗎？